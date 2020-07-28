Parmak kukla nasıl yapılır? Kuklaların çocuk gelişimine katkıları

Okul öncesi çocukları kuklalara aşırı ilgi duyar. Kuklalarla çocuklar dünyayı tanır. Çocukların yeni sözcükler öğrenmesini kolaylaştırır, dil gelişimine olumlu katkıda bulunur. Kuklalarla oynamanın çocuklara olumlu katkılarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel sıraladı, evde kukla yapımının inceliklerini anlattı.

-Çocukların hayal dünyasını geliştirir.

-Çocuğun yeni kelimeler öğrenmesine fırsat verir.

-Taklit yeteneğini geliştirir.

-Küçük kaslarının gelişmesine yardımcı olur.

-Parmak oyunları küçük kas gelişimi, sosyal, duygusal gelişim, kavram gelişimi, bellek becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.

Malzemeler



Şönil

Ponpon

Oynar göz

Yapıştırıcı

Yapılışı

Şöniller işaret parmağında yay şeklini alacak şekilde sarılır.

Sarılan şönile ponpon yapıştırılır.

Ponponun üzerine oynar gözler yapıştırılır.

Ve kuklalarımız hazır, iyi eğlenceler.

Dört temel kukla çeşidi vardır:

El kuklası Çomak kuklası Gölge kuklası İpli kukla

Bunların dışında eldiven kukla, yüzük kukla, parmak kukla, kaşık kukla, çorap kukla, el ve avuç içi kukla, su kuklası gibi çeşitleri de mevcuttur. Aslında çevremizdeki her şeyi bir kukla gibi kullanabiliriz. Bazen bir kalem, bazen bir defter, bazen bir fırça, bazen bir oyuncak da kukla olarak kullanılabilir. Kuklalar, sadece bir oyuncak, obje olarak değil, her birini amacımıza ulaşmak için kullandığımız bir araç ve bir oyuncu olarak görebiliriz.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.