Parmak emme alışkanlığı neden zararlı?
Bebeklik döneminde bebeklerin dünyayı ağızlarını kullanarak keşfetmeleri yaygındır. Bu, bebekler için doğal bir içgüdüdür. Emzik ya da başparmağı emme, hayatın ilk birkaç yılı için normaldir. Özellikle diş çıkarma dönemlerinde bebeklere sakinlik ve rahatlama hissi verir. Peki, bu davranış ne zaman tehlikeli hal alır? Dt. Pertev Kökdemir, aileleri bilgilendirdi.
Parmak emme alışkanlığı 5 yaşından sonra devam ederse, çocuğun duygusal veya sosyal gelişimi ile ilgili bir sorunun işareti olabilir. Doğru zamanda parmak emme alışkanlığını veya emzik kullanımını kesmek gerekir. Aksi takdirde istenmeyen bazı zararları olabilmektedir.
Olası yan etkiler
Bu alışkanlığın hem çocuğu hem de ebeveynleri için ana faydalarından biri, hem daha kolay sakinleşmelerine hem de uykuya dalmalarına yardımcı olmasıdır. Fakat diş gelişimi başlamadan önce bu alışkanlık sonlanmadığında dişler çapraşık çıkabilir ve ilerde ortodonti tedavi ihtiyacı doğabilir.
Eğer çocuğunuz tüm süt dişlerini çıkardıktan sonra hala başparmağını veya emziğini emiyorsa, orta kulak enfeksiyonuna da yakalanma ihtimali ortaya çıkar.
Dt. Pertev Kökdemir, aşırı başparmak emmenin diğer uzun vade etkilerini şöyle sıraladı.
-Çenenin ileride veya geride konumlanması
- Damak kısmının aşırı çukurlaşması
- Çenenin konuşmaya olumsuz etkileyecek şekilde konumlanması,
- Zararlı bakteri veya virüslerin sürekli ağız ile teması
- Baş parmaklarında çirkin veya çarpık görünüme ilaveten baş parmak derisinde cilt rahatsızlıkları
En önemli şey, bırakma sürecinde çocuğunuza destek olmanız ve teşvik etmenizdir. Böylelikle öz saygılarını kazanarak daha rahat ve kısa sürede bu alışkanlığı bırakmalarını sağlayabilirsiniz.
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