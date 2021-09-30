Parainfluenza nedir, nasıl bulaşır, aşısı var mı? İşte parainfluenza belirtileri ve türleri

Koronavirüs pandemisi devam ederken bir yandan da havanın değişimiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan farklı virüsler ve hastalıklar gündeme geliyor. Bunlardan biri olan parainfluenza belirtileri ve ölümcül olup olmadığı merak ediliyor. İşte parainfluenza hakkında en çok araştırılan soruların yanıtları…

Parainfluenza Nedir?

İnsanlarda görülen türüyle parainfluenza virüsleri (HPIV'ler) genellikle bebeklerde, küçük çocuklarda, yaşlı erişkinlerde ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde üst ve alt solunum yolu hastalıklarına neden olur, ancak herkes enfekte olabilir. Enfekte olduktan sonra, semptomların ortaya çıkması yaklaşık 2 ila 7 gün sürer.

Parainfluenza Belirtileri Nelerdir?

Parainfluenza üst solunum yolu hastalığı belirtileri şunları içerebilir:

Ateş

Burun akması

Öksürük

Alt solunum yolu hastalığı belirtileri şunları içerebilir:

Krup (ses tellerinin (gırtlak), nefes borusunun (trakea) ve bronş tüplerinin (bronşların) enfeksiyonu

Bronşit (soluk borusunu akciğerlere bağlayan ana hava yollarının enfeksiyonu)

Bronşiolit (akciğerlerdeki en küçük hava yollarında enfeksiyon)

Pnömoni (akciğer enfeksiyonu)

HPIV hastalığının diğer semptomları şunları içerebilir:

Boğaz ağrısı

Hapşırma

Hırıltı

Kulak ağrısı

Sinirlilik

İştah azalması

Belirtileriniz şiddetliyse veya düzelmiyorsa, tıbbi yardım almalısınız.

Parainfluenza Virüs Türleri Nelerdir?

Dört tip HPIV mevcuttur. Hepsi solunum yolu enfeksiyonuna neden olur, ancak enfeksiyonun türü, belirtileri ve enfeksiyonun yeri, sahip olduğunuz virüs türüne bağlıdır. Dört tip HPIV herkese bulaşabilir.

HPIV-1

HPIV-1, çocuklarda krupun önde gelen nedenidir. Krup , ses tellerinin yakınında ve üst solunum sisteminin diğer bölümlerinde şişlik olarak kendini gösteren bir solunum yolu hastalığıdır. HPIV-1, sonbaharda krup salgınlarından sorumludur. Amerika Birleşik Devletleri'nde, salgınlar tek sayılı yıllarda daha yaygın olma eğilimindedir.

HPIV-2

HPIV-2, çocuklarda krupiye neden olur, ancak doktorlar bunu HPIV-1'den çok daha az tespit eder. Çoğunlukla sonbaharda görülür, ancak HPIV-1'den daha az derecededir.

HPIV-3

Bir HPIV-3 enfeksiyonu çoğunlukla , akciğerlerdeki en küçük hava yollarındaki iltihaplanmadan şişen pnömoni ve bronşiolit ile ilişkilidir . Genellikle ilkbahar ve yaz başında enfeksiyonlara neden olur, ancak yıl boyunca ortaya çıkar.

HPIV-3 ile bulaşıcı olduğunuz kesin süre belirlenmemiştir. Bununla birlikte, viral saçılımın ve dolayısıyla HPIV-3'ü geçme riskinin tipik olarak semptomların ilk 3 ila 10 günü içinde ortaya çıktığı gösterilmiştir. Nadir durumlarda, üç ila dört haftaya kadar viral saçılma görülmüştür.

HPIV-4

HPIV-4 diğer türlere göre daha nadirdir. HPIV'in diğer suşlarından farklı olarak, HPIV-4'ün bilinen mevsimsel kalıpları yoktur.

Parainfluenza Nasıl Bulaşır?

Bir HPIV tarafından çeşitli şekillerde enfekte olabilirsiniz. Bir HPIV, sert bir yüzeyde 10 saate kadar yaşayabilir. Ellerinizle kontamine bir yüzeye dokunursanız ve ardından burnunuza veya ağzınıza dokunursanız, enfekte olabilirsiniz.

Virüsler, enfekte bir kişiyle yakın temas yoluyla da size bulaşabilir. Belirtilerin ortaya çıkması enfeksiyondan sonra genellikle iki ila yedi gün sürer.

Parainfluenza Nasıl Önlenir?

Şu anda insan parainfluenza virüslerinin (HPIV) neden olduğu enfeksiyona karşı koruyacak bir aşı bulunmamaktadır. Ancak araştırmacılar aşı geliştirmeye çalışmaktadır.

HPIV ve diğer solunum yolu viral enfeksiyonları riskinizi bazı önlemler alarak azaltabilirsiniz. İşte o önlemlerden bazıları:

Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye yıkamak

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmaktan kaçınmak

Hasta insanlarla yakın temastan kaçınmak

Çocuk bakımı ortamlarında sık el yıkama özellikle önemlidir.

Emzirme, bebekleri yaşamlarının ilk birkaç ayında HPIV'lerden koruyabilir. Bunun nedeni, annelerin anne sütünde enfeksiyonla savaşmak için antikorlara (koruyucu hücreler) sahip olabilmesidir.

Parainfluenza Virüsünde Nelere Dikkat Edilmeli?

Parainfluenza virüsünü taşıyorsanız, başkalarının korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Hastayken evde kalmak

Başkalarıyla yakın temastan kaçınmak

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu örtmek

Nesneleri ve yüzeyleri temiz ve dezenfekte tutmak

Parainfluenza Tedavisi

HPIV hastalığı için spesifik bir antiviral tedavi yoktur. Parainfluenza virüsü taşıyan çoğu insan kendi kendine iyileşir. Bununla birlikte, semptomları hafifletmek için şunları yapabilirsiniz:

Ağrı ve ateş için kullanılması gereken ilaçları mutlaka uzman kontrolünde kullanın

Boğaz ağrısı ve öksürüğü hafifletmek için oda nemlendiricisi kullanın veya sıcak bir duş alın

Hasta olan kişiler bol sıvı tüketmeli ve evde kalarak dinlenmelidir.

Parainfluenza belirtileriniz hakkında endişeleriniz varsa, sağlık uzmanınıza başvurmalısınız.