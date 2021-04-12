Papatya Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Papatya Kürü Faydaları Ve Tarifi

Uzun yıllar boyunca kullanılan ve faydaları bol miktarda bulunan papatya, insanlığın bildiği en yaygın ve en eski şifalı bitkilerdendir. Papatya kürü başta sakinleştirici etkisi ile uyku problemlerine şifa olurken pek çok ağrıyı gidermek için de kullanılmaktadır.



Papatya Kürü Nedir?



Hoş kokan ve yabani bir bitki olan papatyanın kurutulup kaynatılması ile elde edilen suya papatya kürü denilmektedir. Güçlü bir antidepresan etkisine sahip olmasının yanında sinüzite karşı da çok etkili maddeler içerir.



Papatya Kürü Ne İşe Yarar?

-Papatya kürü, mide kramplarını ortadan kaldırır ve sindirim sisteminin rahatlamasına destek olur.

-Soğuk algınlığı, nezle ve sinüzite iyi gelen papatya çayı, öksürüğün ve boğaz ağrılarının giderilmesine de destek olur.

-Uykusuzluğa, sinirlerin yatışmasına ve sakinleşmeye karşı oldukça etkilidir.

-Diş eti sorunlarının ve ağızda oluşan iltihapların giderilmesini sağlar.

-Kan şekerini dengeler ve diyabet hastalığı riskini düşürür.

-Mide bulantısına iyi gelir.

-Adet sancılarına ve düzensizliklerine iyi gelir.

-Alerjik problemlere karşı da etkilidir.

-Vücut direncini arttırır ve karaciğeri çalıştırarak bağışıklığı güçlendirir.

-Bağırsaklarda oluşan iltihapların giderilmesini sağlar ve bağırsakları hareketlendirir.

Papatya Kürü Nasıl Yapılır?



Papatya kürü yapımı için gerekli olan malzemeler;

-Yarım litre içme suyu

-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya

Papatya kürü yapımı;



Öncelikle yarım litre içme suyu ocakta kanatılır. Daha sonra kurutulmuş papatyalar kaynamış suyun içerisine eklenir ve demlenmesi için üç dakika dinlendirilir. Daha sonra papatyalar süzgeçten geçirilerek suyu süzülür. Hazır olan papatya kürünü tatlandırmak için bal ve limon eklenebilir.



Özellikle uykudan bir saat kadar önce tüketilmesi önerilen papatya kürünün günde iki fincandan fazla tüketilmemesi önerilmektedir.



Papatya Kürü Faydaları

-Menopoz dönemlerinde rahatlama sağlar.

-Uykuya geçmede sorun yaşayanlara destek olur.

-Regl dönemlerinde ağrıları azaltır.

-Boğaz ağrılarına ve soğuk algınlığına iyi gelir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Papatya kürünün güçlü bir sakinleştirici etkisi vardır.

-Mide bulantılarını dindirmeye destek olur.

-Mide kramplarında rahatlatıcı etkisi bulunur.

-Papatya kürü kasları gevşetir.

-Papatya kürü, romatizma problemlerinden kaynaklanan ağrıları azaltmaya destek olur.

-Papatya çayı sırt ve bel ağrılarını azaltır.

-Papatya kürü saç için kullanıldığında saç rengini güneş ile doğal olarak açmaktadır. Aynı zamanda saç derisinde oluşan kaşıntılara da iyi gelmektedir.

-İçerisinde bulunan Alfa bisabolol maddesi sayesinde ülsere iyi gelirken Azulene maddesi ile de mide yanmasına karşı etkili olmaktadır.

Papatya Kürü Zararları



Papatya kürünün bilinen çok büyük bir zararı bulunmasa da her şeyde olduğu gibi papatya kürünün de aşırı tüketimi sağlıksız sonuçlar doğurabilir. Özellikle şu konularda dikkatli olunması gerekir:

-Polene ya da çiçeğe alerjisi bulunanlar papatya kürüne karşı duyarlılık gösterebilir, tüketilmeden önce mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır.

-İçeriğinde kan inceltici bir madde bulunduğu için kanama bozukluğu olan kişiler de uzman bir doktora danışmadan tüketmemelidir.

-Papatya kürü her ne kadar gebelik bulantılarını engellese de gebeliğe sağlıksız etkileri de olabilir. Bu nedenle bebek bekleyen anne adayları da uzman bir doktor onayını almadan papatya kürünü tüketmemelidir.

-Rahatlatıcı olan papatya kürünün aşırı tüketilmesi sonucunda kişide önlenemez bir uyku isteği ve uyuşukluk oluşabilir. Özellikle sürücülerin ve ağır fiziksel işlerde çalışan kişilerin bu konuya çok dikkat etmesinde fayda vardır.