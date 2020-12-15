Pandemide artan bilinçsiz bilgisayar kullanımı göz problemlerine neden olabilir

Salgın sürecinde evde geçirilen zamanın arttığını ve eğitimin uzaktan yapıldığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Funda Dikkaya, bu süreçte çocukların yoğun dijital ekran kullanmasının gözde bazı problemleri de beraberinde getirdiğini vurguladı. Salgın nedeniyle artan bilinçsiz bilgisayar kullanımının özellikle çocukların göz sağlığını tehdit ettiğini kaydeden Dikkaya, "Tablet, akıllı telefon ve monitör karşısında geçen uzun saatler gözümüzde dijital ekran yorgunluğu, artmış miyopi riski, uyum spazmı ve mavi ışıktan kaynaklanabilecek rahatsızlıklara yol açabilir." ifadelerini kullandı. Dikkaya, "Sıklıkla gözlerde ağrı, yorgunluk hissi, bulanık görme, fazla göz kırpma gibi şikayetleri yaşayan çocuklar ihmal etmeden ebeveynleri tarafından göz hekimine başvurmalı" tavsiyesinde bulundu.



Ekrana bakarken göz kırpmayı unutuyoruz



Ekrana dikkatli bir şekilde bakmanın göz kırpma sayısında azalmaya neden olduğunu belirten Dikkaya, şu bilgileri verdi: "Buna ek olarak ve gözyaşı dağılımının bozulması gözle ilgili problemlere yol açarken, uygun olmayan duruş ve oturuş pozisyonları da boyun, sırt ve omuzla ilgili yakınmalara neden oluyor. Çocukların gözünde hipermetrop, astigmat, miyop gibi kırma kusurlarının ve göz alerjisi, kirpik dibi iltihabı gibi göz yüzey problemlerinin olması yakınmaları daha da artırıyor." Dr. Öğr. Üyesi Dikkaya, dijital ekran yorgunluğu ve beraberinde gelebilecek göz rahatsızlıklarına değinerek, "Uzun süre dijital ekrana odaklanma çocuklarda gözlerde ağrı, rahatsızlık hissi, kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, bulanık görme ve baş, boyun ve omuzlarda ağrı şikayetlerine yol açabiliyor. Bu tabloya dijital ekran yorgunluğu adı veriliyor." ifadelerini kullandı. Çocuklar arasında artan ekran kullanım süresinin miyopi gelişimi ve ilerleme riski yarattığını anlatan Dikkaya, miyopi sıklığının son yıllarda arttığını, bu eğilimin dijital cihaz kullanımı ile paralellik gösterdiğini bildirdi.



Gözde uyum spazmı şaşılığa bile yol açabilir



Uzun saatler yakına bakma neticesinde uyum spazmı yaşanabileceğini belirten Funda Dikkaya, "Bu durum neticesinde yakını net görmemizi sağlayan kasların aşırı kasılması sonucu geçici yüksek miyopi ve uzağı bulanık görme tablosu gelişebilir. Bununla birlikte özellikle son yıllarda uzun süre telefon, tablet kullanımı sonrası gelişen şaşılık (içe kayma) vakaları da bildirilmiştir." dedi. Son dönemde popüler olan mavi ışığın en büyük kaynağının güneş olduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Dikkaya, bunun dışında telefon, tablet ve bilgisayardaki LED ekranlar vasıtasıyla da mavi ışığa maruz kalındığını belirtti. Mavi ışığın uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesinde, hafızanın gelişmesinde ve zihinsel performansın artırılmasında etkili olduğunu kaydeden Funda Dikkaya, ancak özellikle gece saatlerinde fazla maruz kalındığında uyku düzeninde bozulmaya yol açtığını vurguladı ve şu uyarıda bulundu: "Bununla birlikte ekrana bağlı göz yorgunluğunu artırabileceği ve ileri yaşlar için de sarı nokta hastalığını tetikleyebileceğine yönelik düşünceler de vardır."