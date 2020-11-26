Pandemi sürecinde artan depresyon çeşitli ağrıları tetikleyebilir

Korona-fobi döneminde geçmeyen ve hastanın günlük aktivitelerini kısıtlayan ağrı olduğunda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Ağırman, "Gece ağrısı, istirahatle geçmeyen ağrı, beraberinde ateş veya kilo kaybı, bel ağrısına eşlik eden bacaklarda güçsüzlük, idrar kaçırma, tutamama gibi durumlar hastalarımız için uyarıcı olmalı, tanı ve tedavilerini ertelememeli." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi döneminde bazı eklem ağrılarına önem vermeyen hastalarda eklem kısıtlılıkları ve kireçlenmelerin arttığına işaret eden Ağırman, özellikle hareketsiz yaşam, ağrının ve tedavinin ötelenmesi, pandemi ile artan depresyonun da ağrılara sebep olabileceğini belirtti.

Eklemlerde yeni başlayan şişlik, kızarıklık ve sıcaklık artışı gibi durumların çoğunlukla romatizmal hastalıklarda görülebileceğini aktaran Mehmet Ağırman, "Literatürde Covid-19 ilişkili eklem tutulumu çok nadir birkaç vakada bildirildi. Yeni tip koronavirüste daha yaygın, şişlik veya kızarıklık yapmayan eklem ağrıları olabilir. Bu ağrılar yine hastalık nedeniyle çıkan ateşe bağlı olarak da görülebilir." ifadelerini kullandı.

Nadir oluşan baş ağrıları için endişelenmemek gerektiğini belirten Ağırman, şunları kaydetti: "Hasta, daha önce hissetmediği, yeni başlayan bir baş ağrısından şikayetçi ise öncelikle nörolojik değerlendirme, tansiyon kontrolü, ateş takibi yaptırmalı. Uzun zamandır olan, sık tekrarlayan, tanısı konulmuş baş ağrısı varsa, beraberinde burun tıkanıklığı, ateş, öksürük gibi ek bir şikayet yoksa endişelenmeyebilir. Ancak şiddetli ve yeni başlayan her baş ağrısında nörolojik muayenesini ihmal etmemesini öneriyoruz."

Bel ve kalça ağrısının en sık nedeni kas ağrılarıdır

Bel ve kalça ağrısının en sık nedeninin kas ağrıları olduğunu, diğer nedenlerin kireçlenmeler, fıtıklar, omurga problemleri sayılabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Ağırman, Covid-19 hastalarının bel veya kalça ağrıları olduğunu bildiklerini, hastalığın başlangıcında bu şikayetler olabileceği gibi, seyrinde veya yüksek ateşe bağlı da görülebileceğini bildirdi. Kas, omurga veya eklem kaynaklı ağrıların genellikle ağır kaldırma, zorlama, soğukta kalma gibi nedenler ile ortaya çıktığına dikkati çeken Ağırman, "Bu ağrı bir bölgede hissedilir. Fıtık ağrılarında da yine çoğunlukla bir başlatıcı neden vardır ancak kalçaya veya bacağa doğru yayılım gösterebilir. Yayılımı çoğunlukla tek taraflıdır. Beraberinde uyuşma veya karıncalanma olabilir. Koronavirüs ağrıları ise daha yaygındır." ifadelerini kullandı.

Son bir haftada ortaya çıkan, sızı şeklinde ve yaygın olan ağrılarda Covid-19 hastalığına dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Mehmet Ağırman, "Özellikle de temas öyküsü varsa, beraberinde burun tıkanıklığı, öksürük, ateş, nefes darlığı gibi ek bir şikayet varsa mutlaka ileri tetkik gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Sırt ağrılarının ise birçok bölgenin yansıyan ağrısı nedeni ile oluşabileceğini aktaran Ağırman, "Akciğer, kalp, sindirim sistemi problemleri de sırt ağrısı şeklinde bulgu verebilir. Gece ağrısı oluyorsa, eşlik eden ateş, kilo kaybı, göğüs ağrısı, nefes darlığı varsa ve ağrı hem istirahat halinde hem de hareket halinde iken sürekli oluyorsa koronavirüs veya diğer hastalıklar açısından dikkatli olmak gerekir." ifadelerini kullandı.