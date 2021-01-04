Pandemi ortamında çocukları aktif tutmanın yolları

Egzersizler çocukların zihnini güçlendirir ve böylece çocuklar eleştirel düşünebilir. Ebeveynler de çocuklarını hareket etmeye teşvik etmelidir.

Spor etkinliklerine teşvik edin

Okulda öğrencilerin bedenlerini ve zihinlerini harekete geçiren spor aktiviteleri yapmaları için zaman ayrılır. Büyüme ve gelişmeyi teşvik ettiği için evde de olsanız spor etkinliklerini ihmal etmemelisiniz. Evin içinde kalmak yerine markete bisikletle gitmesini ve beraber küçük yürüyüşler yapmayı teklif edebilirsiniz.

Eğlenceli aktiviteler yapın

Çocuklarınızı çiçek sulamak, evin etrafında çöp toplamak, arabayı yıkamak, garajı temizlemek, mutfak eşyaları yıkamak gibi bazı ev işlerinde size yardımcı olmaya teşvik edebilirsiniz. Bu sayede çocuklarınız aktif kalır. Bu etkinlikleri eğlenceli hale getirmek için elinizden gelenin en iyisini yapın, böylece çocuklarınız bunları yapmaktan zevk alabilir.

İzleyeceği programları doğru ayarlayın

Çocuklarınızın herhangi bir televizyon programı izlemesini değil de onları aktif tutan programları izlemesini sağlayın. Örneğin, birlikte dans edebileceği videolar izleyebilir.

Sevdiği sporlara yönlendirin

Gençlerin zevk alabileceği sporlar arasında yüzme, futbol, ​​koşu ve jimnastik sayılabilir. Spor çocuklara farklı şekillerde fayda sağlar. Örneğin, jimnastik çocuklara sosyal ve fiziksel olarak yardımcı olur. Sosyal olarak çocuklarınız korkusuz ve sağlıklı olmaya teşvik edilir ve fiziksel olarak denge ve esneklik kazanır. Ayrıca çocuklarınızın eğlenceli olan yüzme dersleri almasına izin verin. Yüzme onlara nefes kontrolünü öğretir ve ayrıca kas güçlerini geliştirir.

Sanatsal faaliyetler gerçekleştirin

Çocukların doğasında yaratıcılık vardır ama yönlendirilmeleri gerekir. Çocuklarınızı sanat ve el işlerine yönlendirmek onların sanatsal yönlerini açığa çıkarır. Sanatsal aktiviteler hayal güçlerinin çılgınca çalışmasına izin verir, kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Pandemi döneminde evde kalmaktan sıkılan çocuğunuz için aynı zamanda farklılık olacak.

Kodlama öğreneceği eğitimlere yönlendirin

Kariyer olarak hedefleri arasında olmasa da pek çok faydası olan kodlama eğitimlerini alması için sanal dersleri bulun ve çocukları bunlara yönlendirin. Çocuklarınız bilgisayarları nasıl kullanacaklarını ve kodlamanın temellerini öğrendiklerinde, modern dünyanın nasıl çalıştığını öğrenirler. Çünkü teknoloji, yaşadığımız dünyada yeni normaldir.

Hobi saati başlatın

Çocuklarınıza sevdikleri şeyi yapmaları için zaman verin. Bir hobiye sahip olmak, çocuklarınızın belirlenen hedeflere ulaşmalarına, problem çözmede onlara yardımcı olmalarına, güvenlerini kazanmalarına ve gelecekteki kariyer seçimleri yapmalarına yardımcı olacaktır.