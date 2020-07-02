Pandemi günlerinde aşkı yazdı

Evlendiği kişiyi karantina sürecinde tanımakta zorlanan eşler, karantinaya eşleriyle girmek zorunda kalan sevgililer ve birbirinden ayrı düşen aşıklar!.. İlişkiler eskisi gibi mi kaldı yoksa hayatlar sil baştan mı yaşanmaya başlandı? Sosyal medyada eşlerle ya da aşk ilişkileriyle ilgili paylaşılan yorumlar, postlarda doğruluk payı var mıydı? Karantina günlerinde Serap Oğuz Tan tarafından kaleme alınan “Bugüne Dek Neredeydin Sen” isimli aşk romanı 4 farklı kadının aşka, tutkuya, umuda ve ihanete bakışını anlatıyor.



“Bugüne Dek Neredeydin Sen” raflarda

Karantina günlerinde Serap Oğuz Tan tarafından kaleme alınan “Bugüne Dek Neredeydin Sen” isimli aşk romanı 4 farklı kadının aşka, tutkuya, umuda ve ihanete bakışını anlatıyor.

Sosyal medyanın parıldayan yüzü olan fenomenlerin koronavirüs döneminde paylaşımlara yansımayan gerçek hayatları ve dijital dünyanın enteresan ilişki ağları bu kitapta okuyucuyla buluşuyor!

4 kadının eteğindeki taşları döktüğü, karantina günlerinde evliliklerini ve hayatlarını sorguladığı, yeni normale adaptasyon sağlamaya çalıştıkları bir solukta okunacak bir kitap.

Dijital aşkların hayatımızı ve evlilikleri nasıl etkilediği hiç bu kadar açık seçik yazılmamıştı…



“Bugüne Dek Neredeydin Sen”, Müptela Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda...