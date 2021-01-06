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Fotoğraf: Pixabay
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Pandemi günlerinde arkadaşlık bağları

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Pandemi günlerinde arkadaşlık bağları
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Pandemi günlerinde çocuklar sosyalleşmek konusunda da elbette kısıtlandı. "Fiziksel olarak mesafelensek de sosyal olarak yakınlaşmaya her zamankinden çok ihtiyacımız var" diyen Rehber ve Psikolojik Danışman Betül Aşık, bu dönemde çocukların sosyal çevreleri ile temasta kalmalarının oldukça önemli olduğunu söyleyerek ailelere önerilerde bulundu.

Online görüşmeler: Ebeveynler her ne kadar çocukların ekran sürelerinin artmasından dolayı endişe duysa da çocukların ekranda nasıl vakit geçiriyor olduğu oldukça önemli. Sosyal etkileşimli bir ekran süresi salt bir uyaranın olduğu ekran süresinden farklıdır. Bu sebeple çocukların online olarak arkadaşları ile görüşmeleri, bu kanaldan oyun oynamaları, hatta kimi zaman ortak ödev saatleri planlamaları çocukların psikolojik iyi oluş hallerini arttırabilir.

Rutinlerin gücü: Okullarda her sabah yapılan rutin aktiviteler (duygu paylaşım saati, sabah sporu gibi) çocukların sosyal olarak bağlantıda kalmaları adına büyük önem taşır. Siz de pandemi günlerinde çocuğunuz ile yakın arkadaşı arasında bir rutin belirleyebilir, örneğin sabah sporunu birlikte yapmalarını teşvik edebilirsiniz.

Çocuklarda öz güven gelişimini destekleyici oyunlar
Çocuklarda öz güven gelişimini destekleyici oyunlar

Online aktiviteler: Çocuklarınız ve arkadaşları için aynı filmi izleyerek sonrasında fikirleri paylaşmak, online müze ziyaretleri yapmak gibi aktiviteler planlayabilirsiniz.

Özel günlere özel planlar: Fiziksel olarak birbirimizden uzak olsak da çocukları özel günler için arkadaşlarına kart, resim hazırlamaya teşvik edebilirsiniz. Doğum günü kartı hazırlamak, ona özel bir video çekmek, fotoğraflardan kolaj çalışması yapmak gibi...

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