Pandemi döneminde okullarda alınması gereken önlemler

• Çocukların maske takma alışkanlıklarını geliştirebilmeleri için özellikle daha ufak yaştaki çocukların sevdiği karakterlerde maske takmaları sağlanmalı. Hazır çizgi film karakterli maskelerin yanı sıra sevdiği karakterlerden maske de dikilebilir. Ancak maskelerin koruyucu özelliği olması önemli en az 2 kat çocuğun yüzüne uygun pamuklu terletmeyecek kumaş seçilmeli. • Çocukların maske takma alışkanlıklarını geliştirebilmeleri için özellikle daha ufak yaştaki çocukların sevdiği karakterlerde maske takmaları sağlanmalı. Hazır çizgi film karakterli maskelerin yanı sıra sevdiği karakterlerden maske de dikilebilir. Ancak maskelerin koruyucu özelliği olması önemli en az 2 kat çocuğun yüzüne uygun pamuklu terletmeyecek kumaş seçilmeli.



• Maskenin doğru kullanımı mutlaka çocuklara öğretilmeli. Maskeye kirli ellerle dokunulmaması ve maskenin değiştirilmeden ve değiştirildikten sonra ellerin dezenfekte edilmesi gerektiği anlatılmalı. Çocuğun yanına en az 2-3 tane yedek maske verilmeli; yemekten sonra maskesini değiştirmesi ve ellerini dezenfekte etmesi öğretilmeli.



• Ortak kullanılan alanlara temas edildikten sonra eller maskeye, yüze, ağız ve burna değdirilmemeli ve mutlaka yıkanmalı. Ellerin 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği özellikle daha küçük yaştaki çocuklara mutlaka öğretilmeli.



• Sosyal mesafenin önemi ve dikkat edilmesi gerektiği çocuklara öğretilmeli. Özellikle kantin, teneffüs, yemekhane gibi kalabalık alanlarda sosyal mesafeye uyulmalı. Arkadaşlarla her türlü temastan (el ele gezmek, el şakaları yapmak vs.) kaçınılması gerektiği çocuğa anlatılmalı.



• Kapı kolu, lavabo, merdiven korkuluğu gibi herkesin dokunduğu alanlarla temas edildikten sonra ellerin mutlaka dezenfekte edilmesi gerektiği çocuklara anlatılmalı.



• Küçük yaştaki çocukların dezenfektan kullanımı kontrol edilmeli, çocuğa uygun dezenfektan miktarının ne kadar olduğu ve ellerin nasıl temizlenmesi gerektiği anlatılmalı.



• Sınıfta diğer arkadaşlarıyla silgi, kalem, kalemtıraş, kitap gibi ürünlerin paylaşılmaması gerektiği çocuklara anlatılmalı.



• Açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli ve okullarda bulundurulmamalı. Yiyecek ve içeceklerin bu süreçte paylaşılmaması gerektiği çocuklara öğretilmeli. Yiyecekler mümkünse evden götürülmeli. Yeme ve içme öncesi yine el temizliği sağlanmalı.



• Okullarda ortak lavabo kullanılırken mutlaka maske takılmalı, klozet, klozet kapağı, sifon gibi alanların temasından sonra eller mutlaka güzelce yıkanmalı ve dezenfektan kullanılmalı.



• Çocukların yanında mutlaka yedek maske ve dezenfektan bulunmalı.



• Maske kullanılmayan durumlarda (Örneğin yemekte) hapşırırken veya öksürürken ağız bir kâğıt mendille kapatılmalı, kağıt mendil yoksa el dirseği ile ağız kapatılmalı.



• Öksüren, hapşıran, hasta gibi görünen kişilerden uzak durulmalı.



• Okul servislerine inip binerken mesafeye dikkat edilmeli, her sırada bir kişi oturmalı, kurallara uymayanlar uyarılmalı.



• Okul sırasında, aniden gelişen bir rahatsızlık (ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı gibi...) durumunda hızlıca öğretmene bilgi verilmeli.



• Maske, mesafe ve el hijyeni kuralına uydukları sürece her türlü virüs ve mikroptan korunabilecekleri anlatılmalı. Coronavirus’ün daha çok ellerden bulaşması nedeniyle ellerin kesinlikle ağız, yüz, burun ve göze değdirilmemesi gerektiği açıklanmalı.



• Bu salgının er geç biteceği, bunu bir fobi haline getirmemeleri gerektiği, önlemlere uymalarının yeterli olduğu öğretmenler ve veliler tarafından anlatılmalı.