Pandemi döneminde matlaşan cilt için çözüm: Akıllı peeling

Herkesin bu dönemde kısa sürede çözüm alabileceği uygulamalarla ilgili bir arayış içerisinde olduğunu söyleyen Dr. Sevgi Ekiyor, cildimizi kısa sürede canlandıran, temizleyen ve yenileyen uygulamalardan biri olan ‘akıllı peeling’i anlattı.

Pratik çözüm akıllı peeling

Ciltte bu dönemde ortaya çıkan olumsuzlukları gidermenin en pratik yöntemi her mevsim uygulanabilen ve hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerine uygun invaziv olmayan akıllı peeling. Bir peelingin çok ötesinde sonuçları olduğu için iğnesiz mezoterapi diye de adlandırılan akıllı peeling'in diğer peelinglerden ayırıcı en önemli özelliklerinden biri uygulandığı zaman ciltte hiç agresif bir tepki olmaması, seanstan sonra hastaların normal hayatlarına devam etmesi ve seans sonrası cilt gerginliği ve parlaklığının başlayarak günler içinde neredeyse hiç soyulma olmadan çok hafif döküntülerle işlemin oturması.

Cildi onarıyor ve aydınlanma sağlıyor

Akıllı peeling, içeriğindeki yağ kompleksi ile modüle olan ve taşınan asitler sayesinde cilt altında hücre dışı proteinlerini denatüre eder. Cildi onarmak için hücreleri dolaylı olarak etkinleştirir ve ciltte düzleştirme, aydınlatma ve lifting etkisi yapar. İçeriğindeki lipozamal büyüme faktörü ise onarım için doğrudan uyarı yaparak hücre zarı reseptörünü etkinleştirir ve biyorejenerasyon sürecini başlatır. Bu da ciltte sıkılaşma ve yenileme yaparak doğal kozmetik makyaj ve PRP benzeri etki gösterir.

Uygulama bölgeleri ve yöntemi

Akıllı peeling yüz, boyun ve dekolte bölgesini canlandırmada, akneli veya akneye eğilimli ciltlerin tedavisinde, yeni başlayan lekelerde keza yeni yara izleri ve çatlakların tedavisinde, sırt ve uyluk içleri, kol ve göğüs canlandırılmasında son derece etkili. Uygulama şekli de son derece pratik. Tüm alanı kapsayacak şekilde protokol 3 kez tekrarlanır ve 15 günde bir olmak üzere dört seans önerilir. Bu kolaylığı sebebiyle de hastalarımıza ev ödevi olarakta uygulamayı verebilmekteyiz.