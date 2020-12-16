Pandemi döneminde hastalıklarınızı küçümsemeyin! Bu belirtiler varsa…

Baş ve Boyun Cerrahisi, KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen “Haklı olarak birçok kişi, virüs kapma korkusuyla, pandemi döneminde sağlık kurumlarına giderek, küçük sağlık sorunlarını halletmeyi biraz da olsa erteleyebiliyor. Önemli bir sağlık sorunu olmadıkça, hastanelere, sağlık kurumlarına başvurmak ve gitmek istemeyebiliyor. Ancak çok acil ve önemli durumlarda, hastanelere gitmeyi tercih edebiliyor. Bu da anlaşılır bir durum. Ancak acil durumlar, her zaman bir kaza ya da kanama şeklinde olmayabilir. Size önemsiz gelen bazı şeyler çok acil ve çok önemli de olabilir.

Acaba neler önemli neler önemsiz bunları biliyor musunuz?” yorumunu yaptı.

Bunun için hastaneye mi gidilir?

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Ben bir kulak burun boğaz hekimi olarak, pandemi döneminde belki de çok üstünde durmayacağınız, “Bunun için de hastaneye mi gidilir?” diyebileceğiniz, fakat göz ardı etmemeniz gereken, çok önemli iki bulgudan bahsetmek istiyorum.

-Bunlardan bir tanesi ağız içerisindeki yaralar, özellikle geçmeyen yaralar.

-İkincisi de boyun bölgesinde çıkan şişlikler, sertlikler diyebiliriz” dedi.

Kanserin habercisi olabilir

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Genel olarak ağız içerisinde çıkan yaralar 15-20 gün gibi bir sürede geçer. Eğer ağız yaralarınız bu süre içerisinde geçmediyse, bu durum kötü bir hastalığın, açık konuşmak gerekirse kanserin habercisi olabilir.

Aynı şekilde boyunda dışarıdan ele gelen sertlik, şişlik şeklindeki bulgular da 15-20 günde, bir ayda geçmiyorsa, baş boyun bölgesinde oluşmuş bir kanserin habercisi olabilir.

Eski insanların kullandığı, neredeyse unutulmaya yüz tutmuş çok anlamlı bir tabir var.

“Kanserden korkma, geç kalmaktan kork.” Gerçekten de durumu çok güzel ifade eden bir cümle” dedi.

Erken teşhis çok önemli

Sezen, “Ağız içerisinde var olan ve geçmeyen yaralar, boyundaki kitleler, çok erken dönemde tespit edilerek, tedavileri uygun bir şekilde yapılırsa, yaşanan hastalık ne kadar kötü olursa olsun, tedavi sonucunda elde edilecek başarı şansı çok çok yüksek olabilir. Bu yüzden bu konuya önem vermek, bulgular görüldüğünde bir uzmana başvurmak gerekiyor” sözlerini ifade etti.

Kalabalık olmayan kurumlara gidebilirsiniz

Ozan Seymen Sezen, “Haklı olarak hastanelere, sağlık merkezlerine gitmeye çekinebilirsiniz. Ancak evinize yakın, çok kalabalık olmayan, sakin, daha az insanın girip çıktığı bir merkeze giderek, bir KBB uzmanına danışabilir, şikayetlerinizi kendisine anlatabilirsiniz. Böylece tedavinize hemen başlamış olursunuz. Çünkü KBB uzmanları bu tarz yaralara, boyun kitlelerine teşhis koymakta oldukça yetenekli ve deneyim sahibi kişilerdir” dedi.

Ağız içi ve boyun kanserlerinde artış var!

Neredeyse 10 aydır pandemi sürecini yaşıyoruz ve maalesef görüyoruz ki bazı hastalarımız pandemi döneminden beri bu tarz şikayetleri olmasına rağmen hiçbir doktora başvurmamışlar. Ne acıdır ki, son dönemlerde çok ilerlemiş ağız içi ve boyun kanserleriyle karşılaşma oranımız da giderek arttı.

Tabii ki çok geç kalmış olmuyoruz ve onların da tedavisini yapıyoruz ancak bu durumda daha ilerlemiş bir hastalıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Lütfen kendi sağlığınıza önem verin. Basit gibi görünen bu iki bulguyu yaşarsanız ve 15-20 gün, bir ay gibi sürelerde geçmez ise mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanı ile görüşün. Çünkü sağlığınız her şeyden daha önemli” sözlerini kaydetti.