Pandemi döneminde emzirmeden asla ama asla vazgeçilmemeli

Orcan Altan, yaptığı açıklamada, anne sütünün, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı da bebekleri koruduğunu söyledi.

“Anne sütü bebekleri koruyor”

Tüm dünyanın koronavirüs pandemisi ile uğraştığı bu günlerde, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları olarak da üzerlerine düşen tüm görevleri yapmak için seferber olduklarını vurgulayan Uzm. Dr. Altan, “Her geçen gün çocuklarımızın ve ailelerindeki bireylerin Covid-19 enfeksiyonuna yakalandığı haberini alıyoruz. Bu süreçte bize gelen en sık sorulardan biri elbette ki emzirme. Koronavirüs ile temas etmiş veya hastalığa yakalanmış olan annelerin bebeklerini emzirip emziremeyeceği veya nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda merak ediyor. Yapılan yeni çalışmalarda ve bilimsel verilerde, anne sütünde bulunan bağışıklık hücrelerinin bebekleri koronavirüs dahil birçok enfeksiyona karşı koruduğu bir kez daha gösterildi. Bu nedenle özellikle de pandemi döneminde emzirmeden asla ama asla vazgeçilmemelidir. Emziren anne eğer Covid-19 tanısı alan bir bireyle temas ettiyse ve annenin kendisi Covid-19 enfeksiyonu tanısı aldı ise emzirmeye ara vermesine gerek yoktur” diye konuştu.

“Emzirirken maske takılmalı”

Annenin bebeğini emzirirken mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunan Altan, “Emzirirken veya süt sağımı sırasında mutlaka maske takılmalıdır. Emzirmeden veya süt sağımından önce en az 20 saniye boyunca eller tüm yüzleri olacak şekilde yıkanmalıdır. Yıkanma sonrasında tek kullanımlık havlu ile kurulanmalıdır. Emziren annenin bu süreçte saat, yüzük, bilezik gibi takıları takmaması gerekmektedir. Bireylerin bulunduğu ortam sıkça havalandırılmalıdır. Bireylerin giydiği kıyafetler 60-90 derecede yıkanmalıdır. Bol sıvı tüketilmesi, dengeli ve düzenli beslenilmesi, ayrıca C vitamini takviyesi önerilmektedir. Eğer emziren anneye Covid-19 enfeksiyonu nedeni ile medikal bir tedaviye başlandıysa ilacın tipine göre emzirmeye devam edip etmeyeceğine doktoru ile beraber karar vermesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.