Pandemi döneminde çocukların ekran başında geçirdiği süre kısıtlanmalı

Çocuk Psikiyatrisi Uzm. Dr. Zafer Güleş, çocukların pandemi sürecinde evlerinden dışarı çıkarak sosyalleşme imkanı bulamamalarının bireylerin yaşantılarında televizyon, telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlere yönelmesine neden olduğunu belirtti. Teknolojik gelişmelerin günlük yaşantıyı kolaylaştırmasının yanı sıra birçok sorunu da beraberinde getirdiğini hatırlatan Güleş, "Televizyon, telefon, tablet gibi sanal ortamlara çocukların kontrolsüz biçimde maruz kalması, onlarda dikkat sorunları ve öğrenme sorunlarına neden olduğu gibi ayrıca beyin gelişimi, sosyal gelişim ve dil gelişimini sekteye uğratabilir. Ebeveynlerinin teknolojik aletleri çok sık kullandığını gören çocuklar bu aletlere merak duymakta ve bu aletlerle erken dönemde tanışmaktadırlar. Özellikle 0-3 yaş dönemi beyin gelişiminin çok yoğun olduğu kritik bir dönemdir, bu dönemde çocuklar dış dünyayı gözlem yaparak, taklit ederek ve dokunarak öğrenirler. Televizyon, telefon, tablet gibi sanal ortamlara bu dönemde kontrolsüz biçimde maruz kalmak çocuklarda dikkat sorunları ve öğrenme sorunları ortaya çıkartabilmekte ayrıca beyin gelişimini, sosyal gelişimi ve dil gelişimini sekteye uğratabilmektedir. Ekran başında uzun süre bulunmanın fiziksel olarak daha az hareket etme, obezite, görme sorunları, saldırgan davranışlar, uyku sorunları gibi sorunlara da neden olduğu bilinmektedir. Özellikle uykudan önceki son 1 saat ekran ışığına maruz kalmak uykuya dalmayı güçleştirir, geç ve kalitesiz uykuya sebep olur bu da büyüme hormonu salınımını bozarak çocukların fiziksel olarak da büyüme ve gelişimini sekteye uğratır. Ayrıca çeşitli çalışmalarda şiddet içerikli video oyunlarının çocuklarda saldırgan davranışları arttırdığı gösterilmiştir. Belki de en önemlisi erken yaşta yoğun ekran maruziyetinin otizmle ilişkili olduğu da artık bilinmektedir. Dolayısıyla çocuklarda ekran süresinin kısaltılmasının veya ekran maruziyetinin tamamen kesilmesinin, çocuğun dikkat becerilerini, sosyal gelişimini ve dil gelişimini arttırdığı, davranış sorunlarını ise azalttığı gösterilmiştir. Amerikan Pediatri Akademisi 2 yaşın altında ekran kullanımı önermemektedir. 2-5 yaş arası çocuklar için ise ebeveyn eşliğinde günde en fazla bir saatlik ekran süresi önermektedir" diye konuştu.