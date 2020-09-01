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Çocuk Sağlığı
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 01.09.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Pandemi döneminde çocukları okula gönderirken bunlara dikkat!

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Pandemi döneminde çocukları okula gönderirken bunlara dikkat!
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararları veliler yakından takip ediyor. Çocuklarını okula göndermekten yoğun kaygı duyan ebeveynlerin olduğunun altını çizen Uzman Psikolog Ceylan Şekerci; durumun psikolojik boyutunu ele aldı, “Anne babalar endişelerini çocuğa yansıtmamalı” şeklinde uyarıda bulundu ve konuyla ilgili tavsiyelerini sıraladı.

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