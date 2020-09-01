Pandemi döneminde çocukları okula gönderirken bunlara dikkat!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yorumlar
0
Yazdır
A
Yazı Tipi
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararları veliler yakından takip ediyor. Çocuklarını okula göndermekten yoğun kaygı duyan ebeveynlerin olduğunun altını çizen Uzman Psikolog Ceylan Şekerci; durumun psikolojik boyutunu ele aldı, “Anne babalar endişelerini çocuğa yansıtmamalı” şeklinde uyarıda bulundu ve konuyla ilgili tavsiyelerini sıraladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle