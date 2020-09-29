Pandemi döneminde çocuklara grip aşısı yapılabilir mi?

Grip aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Cömert, “İnfluenza virüsünün neden olduğu grip hastalığı, genellikle Ekim ve Mayıs ayları arasında görülen bir hastalıktır. Grip hastalığı çok kolay bir şekilde kişiden kişiye bulaşabilmektedir. Bu bulaşma yolları; öksürme, hapşırma, yakın temas ile olmaktadır. Çocuklarda en sık görülen belirtileri yüksek ateş, burun akıntısı veya burun tıkanıklığının yanı sıra, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik ve öksürük görülebilmektedir.” dedi ve ekledi; “Ayrıca grip çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı bulunan insanlarda ağır seyredebilmektedir. Çocuklarımızı hastalıklardan korumanın en etkili yollarından biri aşılamadır. Her ülkenin kendine özgü bir aşı takvimi bulunmaktadır. Aşı takviminin dışında bulunan grip (influenza) aşısının içeriği her yıl yenilenmektedir. Grip aşısı bir önceki yılda en sık görülen inflüenza virüsü tiplerinden elde edilmektedir. Gripten korunmanın en etkili yollarından biri aşılanmaktır.”

Grip aşısı her yıl yapılmalı

"İnfluenza virüsünün birçok alt tipinin olması ve virüsün sık mutasyona uğramasından dolayı grip aşısı her yıl yapılmalıdır" diyen Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert şöyle devam etti; "Grip aşısı yaptırmak yüzde 100 koruyucu olmamakla birlikte, çocukların hastalığı geçirmemesini veya daha hafif atlatmasına yardımcı olabilmektedir. Eskiden özelikle okula veya kreşe giden alerjik rinit, alerjik bronşiolit, sık orta kulak ilthabı geçiren, sık hastalanan çocuklarda grip aşılarını önermekteydik. Ancak pandemi süreciyle beraber yaklaşımımızda değişmiştir. Covid-19 enfeksiyonu ile mücadelede kazandığımız tecrübeler göstermiştir ki, bu enfeksiyon özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyretmektedir."

Grip hastalığının tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur

Dr. Cömert; “Bunun yanı sıra Covid-19 sağlıklı bireylerde de özellikle vücut direncinin düştüğü anlarda etkinliğini arttırmaktadır. Üstelik grip hastalığında görülen belirtiler Covid-19 belirtileriyle birebir örtüşmesi nedeniyle de ayrı bir önem arz etmektedir. Bu yüzden okula giden çocuklarda grip aşısının yapılması grip hastalığının daha hafif geçirilerek vücut direncinin düşmesine engel olacaktır. Grip aşısı 6 aydan büyük tüm çocuklara yapılabilmektedir. 6 ay ve 36 ay arasında yarım doz yapılırken, 36 aydan büyük çocuklarda tam doz yapılmaktadır. Aşı 8 yaşından küçük çocuklarda ilk kez yapılacaksa birer ay arayla iki doz yapılması gerekirken, 8 yaşından sonra tek doz yapılması yeterli olacaktır. Aşı altı aydan küçüklere, ilk 3 ayındaki gebelere ve aşıya anafilaksi derecesinde alerjik reaksiyon gösteren bireylere yapılmamalıdır. Aşının yanı sıra hastalıktan korunmak için kalabalık ortamlardan uzak durmak ve hastalarla temas etmemek gereklidir. Ayrıca beslenme ve uyku düzenine dikkat edip vücut direncinin düşmesinin önüne geçilmelidir. Grip hastalığının tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur, beslenmeye dikkat edilmesi bol sıvı tüketilmesi ve istirahat edilmesi yeterlidir.” şeklinde konuştu.