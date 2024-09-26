Pandemi bitti ama Covid kaldı… Test sonuçları pozitif çıkıyor, ağır seyreden hastalar da var! ‘Bizi zor bir kış bekliyor’ | 6 SORU 6 YANIT

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Covid-19 yayılımının havaların soğuması ve okulların açılması ile hızla artacağının altını çizen İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hastalığı oldukça ağır atlatanların da olduğundan söyledi. Dünyada kullanılan ilaçların Türkiye’de henüz olmadığından da bahseden Ertuğrul “Bizi zor bir kış bekliyor” dedi ve 6 kritik soruya cevap verdi.

1- COVID-19 VAKALARI SON GÜNLERDE ARTMAYA BAŞLADI MI?

Covid-19 artık hep yaşamımızda. Ne yazık ki insanlık 2019'dan bu yana bu hastalıkla tanıştı ve virüs önemli bir mutasyon ile insanları hastalandırma özelliğini kaybetmesini sürece hep olacak.

Geçen ay olgu sayılarında ciddi bir artış vardı. Bu durum hem ülkemizde hem de dünyada böyleydi. Bizde artık kayıtlar açıklanmadığından hatta kamu hastanelerinin çoğunda test de yapılmadığından hasta sayılarını bilmiyoruz. Ancak çalıştığım laboratuvardan örnek vermem gerekirse klinik olarak Covid düşündüğümüz ve laboratuvara örnek gönderdiğimiz 10 hastadan 4’ü pozitif olarak saptandı.

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2- HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASIYLA KAPALI ALANLARDA GEÇİRDİĞİMİZ ZAMAN ARTACAK. ÖTE YANDAN OKULLAR DA AÇILDI. TÜM BUNLAR COVID VAKALARININ DAHA DA ARTMASINA NEDEN OLUR MU?

Bu sorunun yanıtı ne yazık ki evet. Havaların soğuması bizleri kapalı alanlarda havasız ortamlarda bulunmaya zorluyor. Solunum ve damlacık yoluyla bulaşan tüm hastalıklar için risk artıyor. Solunum yolu enfeksiyonları bu şekilde bulaşır ve sadece Covid-19 değil diğer solunum yolu hastalıklarının da artmasını bekliyoruz.

Öte yandan okulların açılması elbette başka bir risk faktörü. Sınıflardaki kapalı ortam çocuklar arasında bu hastalıkların çok daha hızlı yayılmasına yol açacak.

3- COVID ŞU ANDA HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR?

Hastalığın klinik bulgularında bir değişiklik yok. Yine ateş, kas-eklem ağrıları, halsizlik, tat ve koku alma duygularında kayıp gibi belirtiler devam ediyor. Bunun dışında risk grubunda akciğer tutulumu olduğunda nefes darlığı gibi bulgularda bu belirtilere eklenebilir.

4- COVID KİMLERDE DAHA AĞIR SEYREDİYOR?

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Risk grubu dediğimiz bireylerde ağır seyrediyor. Risk grubu olarak; ileri yaştaki bireyler ve altta yatan hastalığı olanları söyleyebiliriz. Örneğin şeker hastaları, KOAH, astım gibi yapısal akciğer hastalığı olanlar, bağışıklık yetmezliği bulunanlar, kalp hastaları bu grup içinde sayılabilir. Geçtiğimiz ay benim de iki hastam ki bunlar şeker hastalığı olan ileri yaştaki hastalardı, Covid-19 nedeniyle hastanede yatarak tedavi olmak zorunda kaldı.

5- ARTIK MASKE KULLANAN KALMADI. PEKİ COVID’DEN NASIL KORUNACAĞIZ? ÖZELLİKLE OKULLARDA ÇOCUKLARA NELER ÖNERİRSİNİZ?

Maske kullanımı önemli. Risk grubundaki bireylerin kalabalık ortamlara girerken maske takmalarını öneririm. Ayrıca Covid-19 belirtileri gösterenler ya evlerinde 3-5 gün dinlenerek kalabalık ortamlara girmemeliler ya da zorunluluk varsa başkalarına hastalığı bulaştırmamak için mutlaka maske takarak dışarı çıkmalılar. Okullarda ise yeterli temizlik personelinin bile olmadığı düşünüldüğünde önlemleri uygulamak olanaksız.

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Ancak anne, babalara önerim eğer çocuğunuz solunum yolu infeksiyonu geçiriyorsa lütfen diğer çocukları korumak için birkaç gün çocuğunuzu okula göndermeyin. Bunun çok zor olduğunu farkındayım. Özellikle çalışan anne, babalar için. Ama yayılımı önlemenin de başka yolu yok.

6- SON OLARAK ŞU ANDA ÜLKEDEKİ COVID VAKALARI İÇİN BİR ORAN VERMENİZ MÜMKÜN MÜ?

Ülkemizde Covid-19 olguları için bir oran ya da sayı vermek olanaksız. Test yapma ormanlarımız çok düşük. Öte yandan, şu an dolaşımda olan varyantlara karşı aşı da yok. Ayrıca dünyada Covid-19’a yönelik tedavide kullanılan ilaçlar da ülkemizde şu anda mevcut değil. Önümüzdeki dönemde hasta sayıları artacak. Bizi zor bir kış dönemi bekliyor.