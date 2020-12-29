Pandemi anne adaylarını da etkiledi... Bu süreçte nelere dikkat edilmeli?

Koronavirüsün anne adayları üzerindeki etkisi ve neler yapmaları gerektiğini anlatan Op. Dr Derya Aslan "Tüm dünyada olduğu gibi anne adayları da pandemiden etkilendi, gebelerin özel bir durumu olduğu için kendilerine daha çok özen göstermeleri gerekmektedir. Evde doğal gıdalardan oluşan bir beslenme şeklini saat aralıklı olarak düzenlenmesi gerekmektedir’’ diyerek evde her gebenin kendi sağlığına uygun gıdalardan beslenmesini tavsiye etti.



Egzersiz oldukça önemli

Hareketsiz yaşamın her insanda olduğu gibi gebeleri de etkileyeceğini belirten Dr. Aslan "Egzersiz çok önemli özellikle kuralların el verdiği ölçüde, dışarı çıkıp yürüyüş yapmak evlerinde, esneme- germe hareketleri anne adayları için çok faydalı. İlk üç ay içerisinde düşük riski nispeten olduğu için ilk üç ay ağır sporlardan kaçınmalılar ve üç aydan sonra uzman sporcu desteği ile spor yapılabilir. Tabii ki daha önceden uzmanlardan öğrenmiş oldukları egzersiz hareketlerini, yoga plates sporlarını da yapabilirler’’ dedi.



Covid-19 enfeksiyonu anne karnındaki bebeğe geçmiyor



Çoğu annenin merak ettiği virüse yakalanırsa bebeğine zarar verir mi sorusuna ise Derya Aslan "Covid-19 enfeksiyonu anne karnındaki bebeğe geçmiyor, gebeliği riske atmıyor. Anne de diğer insanlar gibi normal seyrinde tedavisini olup sağlıklı bir bebek dünyaya getirebiliyor. Eğer doğum zamanında anne Covid pozitif ise tabii ki biraz daha sıkı tedbirler alarak bebeği korumak açısından daha yoğun takip etmek gerekebiliyor’’ diye cevap verdi. Dr. Aslan, ayrıca Covid-19 virüsünün anne sütünden geçmeyeceğini havayolu ile bulaşın daha yüksek olduğu için nefes temasından kaçınmak gerektiğini de belirtti ve "Dezenfeksiyon kurallarına uyularak anneler bebeğini emzirebilir. Son zamanda yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyor’’ diye konuştu.