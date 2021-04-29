Pamuk Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Pamuk Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Pamuk bitkisinin tohuma işlenerek elde edilen pamuk yağının tarihi 5000 yıl öncesine dayanmaktadır. Günümüzde de dünyanın pek çok ülkesi pamuk üretimine devam edip aynı zamanda yağını da kullanıcılara sunuyor.

Pamuk Yağı Nedir?

En basit anlatımla pamuk yağı pamuğun tohumundan işlenmesi ile elde edilen bitkisel yağdır. Tamamen doğal yöntemler kullanılarak elde edilen ve üretim aşamasında hiçbir rafine işleme maruz kalmayan bu yağ oldukça besleyici özelliklere sahiptir.

Pamuk Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Pamuk yağını elde edebilmek için öncelikle mevsiminde toplanan pamuk bitkisinin işlenmesi gerekir. Endüstriyel alanda kullanılan pamuk ayrıldıktan sonra tohumunda kalan yağ işlenmek için bir kenara ayrılır. Sonrasında ise çeşitli yöntemler kullanılarak yağın bitkiden ayrılması sağlanır. Paketleme aşaması tamamlandıktan sonra satışa hazır hale getirilen pamuk yağı ayrıca uzun raf ömrüne sahiptir.

Pamuk Yağı Ne İşe Yarar?

Pamuk yağı genellikle gıda sektöründe yaygın olarak kullanılıp tıpkı zeytinyağı gibi besleyici yağlar arasında bulunur. Kaynama noktası daha yüksek olduğu için ideal kıvamda kızartmalık yiyecekler hazırlama konusunda oldukça başarılıdır. Bununla birlikte pamuk yağı kızartma aşamasında yiyecekleri yakmaması ile de bilinir. Diğer kızartma yağlarına oranla daha hafif ve kalori bakımından daha düşük değerlere sahip olması pamuk yağının günümüzde bu kadar tercih edilmesinin asıl nedenidir.

Pamuk Yağı Neye İyi Gelir?

Yüksek oranda antioksidan bileşiğe sahip olan pamuk yağı özellikle vücuttaki zararlı hücrelerle savaşma konusunda oldukça etkilidir. Sağlıklı yağlar sınıfında yer aldığı için tüketiminde herhangi bir zararlı bir durum gözlenmez. Omega 6 ve Omega 9 bakımından da oldukça zengin olan pamuk yağı vücudun ihtiyaç duyduğu bileşenleri sağlamaya yardımcı olur. Üretim aşamasında herhangi bir rafine işlemi uygulanmadığı için doymuş yağ olarak bilinen trans yağların miktarı bileşeninde az olarak bulunur. Kalsiyum, potasyum ve sodyum açısından da oldukça zengin olan pamuk yağı kolesterolü düşürmeye katkıda bulunur.

Pamuk Yağı Faydaları

Bileşeninde bulunan yüksek orandaki asit sayesinde pamuk yağı kalp sağlığını korumak konusunda oldukça etkilidir. İçerisindeki doğal ve işlem görmemiş özler ile kolesterolün düzenlenmesini sağlar.

E vitamini bakımından zengin olan pamuk yağı nörolojik açıdan vücuda olumlu katkılarda bulunur. Özellikle hafızayı güçlendirme, yeni sinir hücreleri oluşturma ve hasarlı hücreleri yenileme konusunda olumlu katkılarda bulunur.

İçerisinde bulunan asitler sayesinde vücudun kan basıncını düzenleyerek tansiyonu dengeler. Bu da gün boyunca dinç ve sağlıklı hissetmenize olanak verir.

Antioksidan bakımından zengin olması ve birçok minerali büyümesinde barındırması bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu da kalıtsal ya da sonradan ortaya çıkan hastalıklara karşı vücudunuza korumanıza katkıda bulunur.

Düzenli olarak kullanılan pamuk yağı saç köklerini iyileştirme, hasarlı kökleri onarma ve saça canlılık kazandırma gibi olumlu etkiler gösterir.

Doğal yöntemler kullanılarak üretildiği ve oldukça zengin bir bileşime sahip olduğu için pamuk yağı sindirim sistemini düzenleyip kabızlık, ödem ve şişkinlik sorunlarını ortadan kaldırır.

Pamuk Yağı Nasıl Kullanılır? Pamuk Yağı Kullanımı

Pamuk yağı neredeyse her marketten kolaylıkla temin edebileceğiniz ve yemeklerde kullanabileceğiniz besinler arasındadır. Ancak her yağda olduğu gibi özellikle kızartmalarda sadece bir kez kullanmanız, ışık ve nemden uzak tutmanız ve iyi bir şekilde muhafaza etmeniz gerekir.