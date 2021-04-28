Palm Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Palm Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Palm yağı tüm dünyada oldukça fazla kullanılmakta olan bir yağ çeşididir. Tercih edilmesinin en büyük etkenlerinden birisi de palm yağının ucuz olmasıdır. Satılan hazır gıdaların çoğunda palm yağının bulunduğu bilinmektedir. Genel olarak yağış miktarının ve sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde palm ağacı yetişmektedir. Palm ağacında bulunan meyveler kullanılarak üretilen palm yağı düşük maliyetli olduğu için hazır gıdalarda yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.

Palm Yağı Nedir?

Palm yağı, palmiye ağacından elde edilmekte olan bitkisel bir yağdır. Palm yağının, Dünya Koruma Vakfı'na göre satılmakta olan hazır gıdaların çoğunda bulunduğu bilinmektedir. Ucuz olması nedeniyle ticari piyasada oldukça sık olarak tercih edilmektedir. Aynı zamanda palm yağının tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden birisi de oldukça uzun bir raf ömrüne sahip olmasıdır. Palm yağı aynı zamanda da hurma yağı olarak da bilinmektedir. Meyvenin kendisi kullanılarak üretildiği gibi sadece çekirdeği ile de palm yağı üretildiği bilinmektedir.

Palm Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Palm yağı, palmiye ağacından elde edilmekte olan bitkisel bir yağ olma özelliğine sahiptir.

Palm yağı hem meyvenin kendisi hem de meyvenin çekirdekleri kullanılarak yapılmakta olan bir yağdır.

Sadece meyvenin çekirdekleri kullanılarak üretilen yağın daha az maliyetli olduğu ancak meyve ile yapılmakta olan yağın daha fazla maliyetli olduğu bilinmektedir.

Palmiye ağacında bulunan meyvelerin toplanıp işlenmesi ile palm yağı oluşturulmaktadır.

Palm Yağı Ne İşe Yarar?

Hem gıda ürünlerinde hem de temizlik ürünlerinde kullanılmakta olan bir yağ olma özelliğine sahiptir.

Rujların içerisinde bulunan palm yağı, rujun pürüzsüz bir yapıda bulunmasını sağlar.

Dondurulmuş hamurlu ürünlerin içerisinde bulunan palm yağı ise hamurun yapışmasını önleyici bir özelliktedir.

Dondurmalarda kullanılan palm yağı ise dondurmanın kremsi bir yapıda bulunmasını sağlamaktadır.

Çikolataların erimesini engellemek içinde palm yağı kullanılmaktadır.

Margarinlerin içerisine konulmakta olan palm yağı oda sıcaklığında bulunan margarinlerin erimesini önlemektedir.

Palm Yağı Neye İyi Gelir?

Palm yağının zararlı olduğu düşünülmektedir. Palm yağı tüketiminin sağlık üzerinde bilinen bir zararı bulunmamaktadır.

Aynı zamanda da palm yağının kanserojen olduğu da düşünülmektedir. Kesin olarak ise bilinmemektedir.

Palm yağının antioksidan özellikte olduğu bilinmektedir.

Trans yağ asitlerini içermediği bilinmektedir.

Palm yağı içerisinde omega- 6 barındırır ve tüketildiği takdirde omega-6 ihtiyacı karşılanmış olur.

Palm Yağı Faydaları

Palm yağı içerisinde hem doymuş yağ asitleri hem de doymamış yağ asitlerini bir arada bulundurmaktadır.

Genel olarak palm yağı diğer yağlar ile birlikte karıştırılarak kullanılmaktadır.

Trans yağ içermemesi son derece önemlidir.

Palm yağı dışında başka hiçbir yağın oda sıcaklığında katı bulunmadığı bilinmektedir.

Palm Yağı Nasıl Kullanılır? Palm Yağı Kullanımı