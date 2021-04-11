Ozon Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Ozon Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Son yıllarda kullanım alanları oldukça yaygınlaşan ve faydaları ile ünlenen ozon yağı birçok özellikleri içerisinde barındıran değerli bir yağdır.



Ozon Yağı Nedir?



Organik özellikte soğuk sıkım kaliteli zeytinyağı içerisine ozon enjekte edilerek elde edilen bir yağdır. İçeriğinde ozon gazının kabarcıkları yer almaktadır. Ozon yağı oluşabilmesi için sadece zeytinyağı kullanmaya gerek yoktur. Buğday yağı, susam yağı gibi yağların içerisine de ozon eklenerek ozon yağı oluşturmaktadır.



Ozon Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Ozon yağı saf zeytinyağının içine ozon enjekte edilerek elde edilmektedir. Tercihen diğer bitkisel yağlar da kullanılabildiği gibi zeytinyağının kaliteli olmasından dolayı daha çok tercih edildiği bilinmektedir.

Ozon yağı zeytinyağı içerisine enjekte edilerek elde edilen bir çeşit karışım olarak yapılmaktadır. Ozon gazının zeytinyağına eklendikten sonra renginde değişik bir açılma ve dokusunda koyulaşma oluşmaktadır.



Ozon Yağı Ne İşe Yarar?



Ozon yağı sağlık alanında yenilikler ve dönüşümler ortaya çıkaran kaliteli, faydalı bir yağdır. Ozon yağı kullanım alanları ve faydaları gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Ozon yağı içerdiği ozon gazı ve zeytinyağı sayesinde kolay kullanılabilen hücre yenileyici, antioksidan ve düzenleyici olarak kullanılmaktadır.



Ozon Yağı Neye İyi Gelir?



Ozon yağı bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı savaşmaya iyi gelmektedir. Ozon yağı cilt rahatsızlıklarında yaralara, mantarlara, kaşıntılara ve anormal durumlarda ortaya çıkan deri rahatsızlıklarında iyi gelmektedir. Ozon yağı hazmı kolaylaştırmaya iyi gelmektedir. Cilt ve saçlarda bulunan kaşıntı kızarıklık ve saç dökülmelerine iyi gelmektedir.



Ozon yağı tüm vücuttaki kaşıntı ve mantar rahatsızlığına iyi geldiği gibi mantar oluşumunu da içerdiği antiseptik maddeler sayesinde engellemektedir.



Ozon yağı deri üzerinde bulunan yara tedavilerinde en çok antiseptik özelliğinden dolayı kısa zamanda etki ederek iyileşme sağlamaya yardımcı olmaktadır.



Ozon yağı hücre yenilenmesini destekleyen sürüldüğü bölgelerde yeni bir cilt oluşturmayı sağlayan özellikte bir yağdır. Ozon yağı güneşin etkilerini ve zararlarını tüm cilt üzerinde tedavi etmeyi sağlamaktadır. Ozon yağının faydaları ve sağlığa iyi geldiği alanlar oldukça fazladır.



Ozon Yağı Faydaları Nelerdir?



Ozon yağı faydaları şunlardır;



Ciltte bulunan yara ve lekelerin bıraktığı izleri yok etmek için faydalıdır.

Vücutta bulunan yara veya mantar gibi rahatsızlıkları tedavi etmekte kullanılmaktadır.

Yaşlanma karşıtı olarak kullanılmakta cildin elastikiyetini arttırarak cilt yenilenmesine olanak sağlamaktadır.

Vücutta oluşan yara izlerini yok etmekte kullanıldığı gibi selülit, çatlak gibi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır.

Terlemeye neden olan bakterileri yok ederek ter kokusunu engellemektedir.

Enfeksiyonlara karşı iyi gelmektedir. Deri üzerine oluşan tüm rahatsızlıklarda faydalıdır.



Ozon Yağı Nasıl Kullanılır? Ozon Yağı Kullanım Alanları



Ozon yağı istenilen bölgeye sürülerek kullanılabilmektedir. Ozon yağı kullanımında hiçbir yan etki bulunmamaktadır. Ozon yağı içerisinde zeytinyağı ve ozon bulunmasından dolayı yan etki içermemektedir. Ozon yağının cilt üzerindeki lekelenmeler için kullanıldığında işlevine yardımcı olmak için güneşe çıkılmaması uzmanlar tarafından önerilmektedir.



Ozon yağı cilt için faydalı ve tüm cilt sorunlarında yararlı bir yağdır. Kullanım alanları baş, saçlar, yüz ve tüm vücut için kullanılması olarak bilinmektedir. Ozon yağı kullanımı sağlıklı yağlardan olduğu için herhangi bir zaman dilimi veya süre gerektirmemektedir. Cilt yenilenmesi ve yaşlanma karşıtı kullanımda cilde masaj yapılarak uygulanması gerekmektedir.