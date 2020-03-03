Ozon terapi ile bağışıklık sistemini güçlendirin

Korona virüs ve grip gibi bulaşıcı salgınlardan korunmanın ilk kuralı bağışıklığı kuvvetlendirmek. Düzenli beslenme, sıvı alımının artırılması, mümkün olduğunca toplu yaşam alanlarından uzak durmak gibi birçok önlem alınsa da bu önlemler yeterli olmayabiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için salgın hastalıklar şiddetli semptomlara neden olabiliyor. Salgınlardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmenin önemli bir fayda sağladığına dikkat çeken Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “Bu noktada da ozon tedavisi ile oldukça güzel sonuçlar alıyoruz. Ozon tedavisi, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirici ve bakteriosidal/virosidal (yani mikrop öldürücü) etkileri ile kişinin hastalığa yakalanmasını engelleyecektir. Ozonun doku oksijenlendirmesini artırıcı, dolaşımı düzenleyici ve antioksidan etkileri, tedaviyi ve kişiyi güçlendirecektir” dedi.

Ozon terapinin doku ve hücrelerin oksijenlenmesini artırdığını ifade eden Dr. Mustafa Kemal Ataönder, tedavinin faydalarını şöyle sıraladı:

- Alyuvarların elastikiyetini artırarak kılcal damarlardan geçişini hızlandırır ve oksijen eksikliğini giderir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, böylece vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır.

- Anti-mikrobik özelliği ile bakteri, virüs ve mantarların ölmesinde yüksek etki sağlar.

- Kan dolaşımını düzenler.

- Damar duvarına olan etkisiyle tansiyonun normalleşmesine destek olur.

- Hücre içi solunumunu hızlandırarak, hücrenin fonksiyonları için gerekli enerji olan ATP’nin üretimini artırır.

- Daha enerjik ve fonksiyonel bir vücut oluşturur.

- Karaciğer hücrelerini aktive ederek, böbrek süzmesini ve cildin detoks edici özelliğini arttırarak, vücudumuzdaki kimyasal maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.

- Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik gösterir.

Korona virüs ve enfeksiyon hastalıklarında etkili



Hepatitin bütün tiplerinde uygulanabilir. Hepatit A problemsiz bir virüsken çabuk iyileşir ancak B kronik bir süreçtir ve tedavisinde ozon terapisi ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Hepatit C’nin kuluçka süresi uzundur, tedavide ozon terapi destekleyici olarak kullanılmaktadır.

- Hepatittin bütün tiplerinde (A,B,C) uygulanabilir.

- AIDS, zona, uçuk, kuş gribi, SARS gibi virüs hastalıklarında virüse direkt etki ederek tahrip olmasını sağlar.

- Kızamık sonrası görülen SSPE gibi enfeksiyonlarda uygulanabilir.

- KOAH gibi üst solunum yolu ve bronşit gibi viral hastalıklarda etkilidir.

- Sık grip olanlarda tedavi destekleyici etkisi vardır

Ozon tedavisinin mide ve bağırsaktaki etkileri



- Bağışıklık sisteminin güçlenmesi,

- Bağırsak mukozasının iyileşmesi,

- Bağırsak florasının dengelenmesi,

- Ülsere neden olan Helicobacter Pylori’nin tedavisi,

- Mide ve bağırsaktaki gaz sorunlarının giderilmesinde etkilidir.

Ne tür mide ve bağırsak hastalıklarında etkilidir?



- Gastit ve ülserin tedavisinde,

- Ülseratif kolit tedavisinde,

- Chron hastalığında,

Proktit ve diğer kolit çeşitlerinde,



­Spastik kolon tedavilerinde olumlu etkiler görülmüştür.