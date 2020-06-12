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Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Özlem isminin anlamı nedir? Özlem ne demek

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Özlem isminin anlamı nedir? Özlem ne demek
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Ebeveynlerin en büyük hayallerinden birisi de çocuk sahibi olmaktır. Çocuk sahibi olduklarında ise üzerinde düşünülen en büyük konu isimlerdir. Kız veya erkek çocuklarına konulacak birçok isim bulunurken bu isimlerden en çok tercih edilen bir isimde Özlem ismidir. Peki Özlem isminin anlamı nedir? Özlem ne demek? Sizlere Özlem isminin anlamını detaylıca inceledik.

Özlem ismi eski dönemlerde çok sık kullanılan bir isim olmakla beraber günümüzde de çok fazla tercih edilmektedir. Anlam itibari ile çok beğenilen bir isimdir.

 Özlem İsminin Anlamı

 Özlem ismi köken olarak Türkçe bir kelimedir. Özlem ismini ve anlamını birçok kaynakta bulmak mümkündür. Türk Dil Kurumu sözlükleri özlem isminin anlamını değerlendirmiştir. Özlem isminin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

 - Bir kimseyi, bir yeri veya bir şeyi görme, ona kavuşma isteği, hasret, tahassür.

 Özlem ismi çok fazla tercih sebebi olduğundan ismin özellikleri de merak edilmektedir. Özlem isminin özellikleri şu şekildedir:

 - Maddi konulara önem verirler.

 - Lider bir ruha sahiptir. İnsanları etkilemeyi de çok severler.

 - İradeli ve gizemli bir kişiliğe sahiplerdir.

 - Yüksek standartlara sahip olmayı ve lüksü severler.

 - Zeki kişilerdir. Sağduyulu insanlardır.

 - Sevecen kişilerdir.

 - Hayat felsefeleri hayatı yaşayarak öğrenmektedir.

 - Dürüşt ve hoşgörülü kişilerdir.

 - Seyahat etmeyi severler.

 - Özgürlüklerine düşkün kişilerdir.

 - Çalışmayı severler.

 - Sağlıklı kişilerdir.

 - Hesap yapmayı çok severler.

 

 

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