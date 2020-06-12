Özlem isminin anlamı nedir? Özlem ne demek

Özlem ismi eski dönemlerde çok sık kullanılan bir isim olmakla beraber günümüzde de çok fazla tercih edilmektedir. Anlam itibari ile çok beğenilen bir isimdir.

Özlem İsminin Anlamı

Özlem ismi köken olarak Türkçe bir kelimedir. Özlem ismini ve anlamını birçok kaynakta bulmak mümkündür. Türk Dil Kurumu sözlükleri özlem isminin anlamını değerlendirmiştir. Özlem isminin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

- Bir kimseyi, bir yeri veya bir şeyi görme, ona kavuşma isteği, hasret, tahassür.

Özlem ismi çok fazla tercih sebebi olduğundan ismin özellikleri de merak edilmektedir. Özlem isminin özellikleri şu şekildedir:

- Maddi konulara önem verirler.

- Lider bir ruha sahiptir. İnsanları etkilemeyi de çok severler.

- İradeli ve gizemli bir kişiliğe sahiplerdir.

- Yüksek standartlara sahip olmayı ve lüksü severler.

- Zeki kişilerdir. Sağduyulu insanlardır.

- Sevecen kişilerdir.

- Hayat felsefeleri hayatı yaşayarak öğrenmektedir.

- Dürüşt ve hoşgörülü kişilerdir.

- Seyahat etmeyi severler.

- Özgürlüklerine düşkün kişilerdir.

- Çalışmayı severler.

- Sağlıklı kişilerdir.

- Hesap yapmayı çok severler.