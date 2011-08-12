T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kadıköy ilçesi Koşuyolu semtinde bulunan Özel Deniz Anaokulu; 2011–2012 Eğitim ve Öğretim Yılı'na çift dilli eğitim sistemiyle giriyor.

Yepyeni programlarıyla da çocukların kalbini kazanmaya devam ediyor. Eğitim adına yaptığı tüm yenilik ve gelişmelerin değiştirmediği tek şey çocuklara verilen sevgi ve aşılanan güven duygusu…

Teknoloji ve eğitim adına yaşanan tüm gelişmeleri adım adım takip eden Özel Deniz Anaokulu kurucusu Sn. Deniz Atmış Alpay; “Değişmeyen tek şey çocukların sevgi ihtiyacıdır. Her gün sevgiyle başlar. Biz sevildiklerini bildikleri bu ortamda onlara daha fazla ne verebiliriz? sorusunu sorarız her yıl kendimize.” diyor.

Sınıf öğretmenleriyle yapılan çeşitli aktiviteler, projeler ve deneylerin yanında tam gün İngilizce, resim, müzik, jimnastik, dans, satranç, yaratıcı drama ve yüzme dersleriyle 5. yılına merhaba diyecek.

Özel Deniz Anaokulu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz www.denizanaokulu.k12.tr adresine gidebilirsiniz.

Adres: Cenap Sahabettin Sok. No:37 Koşuyolu - Kadıköy İSTANBUL

Telefon: 0216 5459120