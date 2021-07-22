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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 04:15 | Son Güncelleme:

Ozan isminin anlamı nedir? Ozan ne demek? Ozan adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Ozan isminin anlamı nedir? Ozan ne demek? Ozan adının özellikleri, analizi ve kökeni

Aşık ve tekke edebiyatı geleneğine bağlı kalarak, koşma, mani ve koşuk türünde eserler kaleme alan şairlere ozan denir. Bu isim halk arasında daha çok ''halk ozanı'' şeklinde kullanılır. Ülkemizde erkek çocuklarına verilen Edip ve Namık isimleri de Ozan kelimesi ile eş anlamlıdır. Ozan isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ozan ülkemizde erkek çocuklarına konan popüler isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de 47 binden fazla kişi bu ismi taşımaktadır

 Ozan İsminin Anlamı Nedir? Ozan Ne Demek?

 Ozan isminin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Türk halk şairlerine verilen isim

 İkinci Anlamı: Mani, koçaklama, güzelleme, şathiye ve nefes türünde şiirler yazan şair

 Ozan İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 4

 Uğurlu sayısı: 8

 Sembol rengi: Kırmızı

 Ozan İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Ozan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Arif ve bilgedir.

 2- Sanatçı kişiliğiyle ön plana çıkar.

 3- Edebiyatın farklı dallarına ilgi duyabilir.

 Ozan Adının Kökeni

 İlk kez 10. yüzyılda kullanılan Ozan ismi eski Türkçedir. Tarihte ilk kez Karacaoğlan ve Yunus Emre'ye halk ozanı denmiştir.

 Ozan İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Hakan

 2- Serkan

 3- Sercan

 4- Yiğit

 5- Halil

 6- Ali

 7- Edip

 8- Bilgin

 9- Seçin

 10- Volkan

 Ozan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Ozan ismi Kuran'ı Kerim'in hiçbir ayetinde geçmemektedir.

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