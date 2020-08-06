Oyuncak hacıyatmaz nasıl yapılır?

Çocukken hiç hacıyatmaz oyuncağınız oldu mu? Benim vardı; hatırlıyorum da nasıl her vurduğumda ayakta durduğunu düşmediğini çözmeye çalışır ama bir türlü de sonuca varamazdım.

Gelin yapımı çok kolay, çocuklarınız için çok eğlenceli bir hacıyatmaz hazırlayalım...

Malzemeler

Tanınmış kahve markalarından temin edebileceğiniz plastik bardak ve çukur kapağı

Oyun hamuru

2 adet cıvata somunu

Yapıştırıcı

Keçe

Yapılışı

Bardağın kapağı oyun hamuru ile kaplanır.

Hamurun iki yanına denge oluşturması için cıvata somunları yerleştirilir.

Somunlar bir parça oyun hamuru ile kapatılır.

İçi dolu olsun istiyorsanız istediğiniz figürü oluşturup hamurun üzerine yapıştırabilirsiniz.

Kapak ve bardak yapıştırıcı ile sabitlenir.

Dış yüzü istenilen figürde süslenir.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.