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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 06.08.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

Oyuncak hacıyatmaz nasıl yapılır?

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Oyuncak hacıyatmaz nasıl yapılır?
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Günümüzde birçok çeşidi bulunan hacıyatmaz oyuncağını kendiniz evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni, Hande Dinçel, harika bir öneriyle karşımızda…

Çocukken hiç hacıyatmaz oyuncağınız oldu mu? Benim vardı; hatırlıyorum da nasıl her vurduğumda ayakta durduğunu düşmediğini çözmeye çalışır ama bir türlü de sonuca varamazdım.

Gelin yapımı çok kolay, çocuklarınız için çok eğlenceli bir hacıyatmaz hazırlayalım...

Oyuncak hacıyatmaz nasıl yapılır

Malzemeler 

Tanınmış kahve markalarından temin edebileceğiniz plastik bardak ve çukur kapağı

Oyun hamuru 

2 adet cıvata somunu

Yapıştırıcı 

Keçe

Yapılışı

Bardağın kapağı oyun hamuru ile kaplanır.

Hamurun iki yanına denge oluşturması için cıvata somunları yerleştirilir.

Oyuncak hacıyatmaz nasıl yapılır

Somunlar bir parça oyun hamuru ile kapatılır.

İçi dolu olsun istiyorsanız istediğiniz figürü oluşturup hamurun üzerine yapıştırabilirsiniz.

Oyuncak hacıyatmaz nasıl yapılır

Kapak ve bardak yapıştırıcı ile sabitlenir.

Dış yüzü istenilen figürde süslenir.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.

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