Oyun İsimleri Ve Nickleri - En İyi, Havalı, Komik, Troll, Uzun Ve Kısa Oyun Nick Kullanıcı İsimleri İle Anlamları

Nick seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylar şu şekilde sıralanabilir:

1- Seçilen nickin daha önce başka bir oyuncu tarafından seçilip seçilmediği kontrol edilmeli.

2- İsimde X, Q ve W gibi telaffuz edilmesi zor harfler kullanılmamalı.

3- Kolay okunabilen, ne çok kısa ne çok uzun bir nick seçilmeli.

4- Nickin seçilen karakterin ve oynanan oyunun özelliklerini yansıtmasına dikkat edilmeli.

En İyi ve Havalı Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları

1- Wizard of Games - Oyunların Sihirbazı

2- Dark of the Morning - Sabahın Karanlığı

3- Best Choice - En İyi Seçim

4- I'm Legend - Ben Efsaneyim

5- Immortal Quenn - Ölümsüz Kraliçe

6- Silent of the Souls - Ruhların Sessizliği

7- Hoot Owl - Baykuş

8- Fire at will - Ateş Serbest

9- Batting Order - Vur Emri

10- Rebel - İsyancı / Asi

11- Patriot - Vatansever

12- Advance Force - Öncü Birlik

13- To Be Continued - Devam Edecek

14- Shoot Shoot Shoot - Vur Vur Vur

15- Steel Punch - Çelik Yumruk

16- The Last Samurai - Son Samuray

17- The Nighmare - Kabus

18- A Witch's Cauldron - Cadı Kazanı

19- Superstar Player - As Oyuncu

20- Unforgiven - Affedilmeyen

21- Country Cowboy - Şehir Kovboyu

22- The Brain Storm - Beyin Fırtınası

23- Wings of the wind - Rüzgarın Kanatları

24- Shot Proof - Kurşun Geçirmez

25- Armored Car - Zırhlı Araç

En Komik ve Troll Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları

1- Kimse Kıpırdamasın

2- Şah Mat

3- Bu Bir Soygundur

4- Açıl Susam Açıl

5- Kim O?

6- Zehir Zemberek

7- Lala

8- Bir Taşla İki Kuş

9- Gözüm Üzerinizde

10- Karışık Pizza

11- Bilek Gücü

12- Uçuşlar İptal

13- Tamam mı Devam mı?

14- Ben Tek Siz Hepiniz

15- Gol Kralı

En Uzun Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları

1- Birinci Belli İkinci Kim

2- Number one of all times - Tüm Zamanların Bir Numarası

3- Top of the hill - Tepenin en zirvesi

4- World Star - Dünya Yıldızı

5- Champion of the boxing ring - Ringlerin şampiyonu

6- The Legend is Back - Efsane Geri Döndü

7- Ben Bitti Demeden Bitmez

8- I want to play a game - Bir Oyun Oynamak İstiyorum

9- Master of puppets - Kuklaların Efendisi

10- Master of the sharp swords - Keskin Kılıçların Ustası

11- I am the strongest - En Güçlüsü Benim

En kısa Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları

1- Blöf

2- Düellocu

3- Markiz

4- Lord

5- Master - Efendi

6- Always - Daima

7- Şah

8- Sniper - Keskin Nişancı

9- Şansölye

10- Kral

11- Ulak

12- Şövalye

13- Acımasız

14- Vezir

15- Rehber

16- Öncü

17- Lider

18- Serdar

19- Kağan

20- Hükümdar