Oyun İsimleri Ve Nickleri - En İyi, Havalı, Komik, Troll, Uzun Ve Kısa Oyun Nick Kullanıcı İsimleri İle Anlamları
Multimedya oyunlarda seçilen karakterin özelliklerini yansıtan, orijinal ve havalı nickler, her zaman fazlasıyla dikkat çekiyor. Bu nickler Türkçe ve İngilizce olabileceği gibi iki ya da daha fazla sayıdaki kelimenin kısaltması da olabilir. Bazı isimlerde ise ünlü film karakterlerinin isimleri kullanılıyor. En iyi, havalı, komik, troll, uzun ve kısa oyun nick kullanıcı isimleri nelerdir? Oyun tutkunları için oyun isimleri ve nicklerini anlamları ile birlikte derledik.
Nick seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylar şu şekilde sıralanabilir:
1- Seçilen nickin daha önce başka bir oyuncu tarafından seçilip seçilmediği kontrol edilmeli.
2- İsimde X, Q ve W gibi telaffuz edilmesi zor harfler kullanılmamalı.
3- Kolay okunabilen, ne çok kısa ne çok uzun bir nick seçilmeli.
4- Nickin seçilen karakterin ve oynanan oyunun özelliklerini yansıtmasına dikkat edilmeli.
En İyi ve Havalı Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları
1- Wizard of Games - Oyunların Sihirbazı
2- Dark of the Morning - Sabahın Karanlığı
3- Best Choice - En İyi Seçim
4- I'm Legend - Ben Efsaneyim
5- Immortal Quenn - Ölümsüz Kraliçe
6- Silent of the Souls - Ruhların Sessizliği
7- Hoot Owl - Baykuş
8- Fire at will - Ateş Serbest
9- Batting Order - Vur Emri
10- Rebel - İsyancı / Asi
11- Patriot - Vatansever
12- Advance Force - Öncü Birlik
13- To Be Continued - Devam Edecek
14- Shoot Shoot Shoot - Vur Vur Vur
15- Steel Punch - Çelik Yumruk
16- The Last Samurai - Son Samuray
17- The Nighmare - Kabus
18- A Witch's Cauldron - Cadı Kazanı
19- Superstar Player - As Oyuncu
20- Unforgiven - Affedilmeyen
21- Country Cowboy - Şehir Kovboyu
22- The Brain Storm - Beyin Fırtınası
23- Wings of the wind - Rüzgarın Kanatları
24- Shot Proof - Kurşun Geçirmez
25- Armored Car - Zırhlı Araç
En Komik ve Troll Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları
1- Kimse Kıpırdamasın
2- Şah Mat
3- Bu Bir Soygundur
4- Açıl Susam Açıl
5- Kim O?
6- Zehir Zemberek
7- Lala
8- Bir Taşla İki Kuş
9- Gözüm Üzerinizde
10- Karışık Pizza
11- Bilek Gücü
12- Uçuşlar İptal
13- Tamam mı Devam mı?
14- Ben Tek Siz Hepiniz
15- Gol Kralı
En Uzun Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları
1- Birinci Belli İkinci Kim
2- Number one of all times - Tüm Zamanların Bir Numarası
3- Top of the hill - Tepenin en zirvesi
4- World Star - Dünya Yıldızı
5- Champion of the boxing ring - Ringlerin şampiyonu
6- The Legend is Back - Efsane Geri Döndü
7- Ben Bitti Demeden Bitmez
8- I want to play a game - Bir Oyun Oynamak İstiyorum
9- Master of puppets - Kuklaların Efendisi
10- Master of the sharp swords - Keskin Kılıçların Ustası
11- I am the strongest - En Güçlüsü Benim
En kısa Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları
1- Blöf
2- Düellocu
3- Markiz
4- Lord
5- Master - Efendi
6- Always - Daima
7- Şah
8- Sniper - Keskin Nişancı
9- Şansölye
10- Kral
11- Ulak
12- Şövalye
13- Acımasız
14- Vezir
15- Rehber
16- Öncü
17- Lider
18- Serdar
19- Kağan
20- Hükümdar