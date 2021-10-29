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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Oyun İsimleri Ve Nickleri - En İyi, Havalı, Komik, Troll, Uzun Ve Kısa Oyun Nick Kullanıcı İsimleri İle Anlamları

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Oyun İsimleri Ve Nickleri - En İyi, Havalı, Komik, Troll, Uzun Ve Kısa Oyun Nick Kullanıcı İsimleri İle Anlamları

Multimedya oyunlarda seçilen karakterin özelliklerini yansıtan, orijinal ve havalı nickler, her zaman fazlasıyla dikkat çekiyor. Bu nickler Türkçe ve İngilizce olabileceği gibi iki ya da daha fazla sayıdaki kelimenin kısaltması da olabilir. Bazı isimlerde ise ünlü film karakterlerinin isimleri kullanılıyor. En iyi, havalı, komik, troll, uzun ve kısa oyun nick kullanıcı isimleri nelerdir? Oyun tutkunları için oyun isimleri ve nicklerini anlamları ile birlikte derledik.

 Nick seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylar şu şekilde sıralanabilir:

 1- Seçilen nickin daha önce başka bir oyuncu tarafından seçilip seçilmediği kontrol edilmeli.

 2- İsimde X, Q ve W gibi telaffuz edilmesi zor harfler kullanılmamalı.

 3- Kolay okunabilen, ne çok kısa ne çok uzun bir nick seçilmeli.

 4- Nickin seçilen karakterin ve oynanan oyunun özelliklerini yansıtmasına dikkat edilmeli. 

 En İyi ve Havalı Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları 

 1- Wizard of Games - Oyunların Sihirbazı

 2- Dark of the Morning - Sabahın Karanlığı

 3- Best Choice - En İyi Seçim

 4- I'm Legend - Ben Efsaneyim

 5- Immortal Quenn - Ölümsüz Kraliçe

 6- Silent of the Souls - Ruhların Sessizliği

 7- Hoot Owl - Baykuş

 8- Fire at will - Ateş Serbest

 9- Batting Order - Vur Emri

 10- Rebel - İsyancı / Asi

 11- Patriot - Vatansever

 12- Advance Force - Öncü Birlik

 13- To Be Continued - Devam Edecek

 14- Shoot Shoot Shoot - Vur Vur Vur

 15- Steel Punch - Çelik Yumruk

 16- The Last Samurai - Son Samuray

 17- The Nighmare - Kabus

 18- A Witch's Cauldron - Cadı Kazanı

 19- Superstar Player - As Oyuncu

 20- Unforgiven - Affedilmeyen

 21- Country Cowboy - Şehir Kovboyu

 22- The Brain Storm - Beyin Fırtınası

 23- Wings of the wind - Rüzgarın Kanatları

 24- Shot Proof - Kurşun Geçirmez

 25- Armored Car - Zırhlı Araç 

 En Komik ve Troll Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları 

 1- Kimse Kıpırdamasın

 2- Şah Mat

 3- Bu Bir Soygundur

 4- Açıl Susam Açıl

 5- Kim O?

 6- Zehir Zemberek

 7- Lala

 8- Bir Taşla İki Kuş

 9- Gözüm Üzerinizde

 10- Karışık Pizza

 11- Bilek Gücü

 12- Uçuşlar İptal

 13- Tamam mı Devam mı?

 14- Ben Tek Siz Hepiniz

 15- Gol Kralı 

 En Uzun Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları 

 1- Birinci Belli İkinci Kim

 2- Number one of all times - Tüm Zamanların Bir Numarası

 3- Top of the hill - Tepenin en zirvesi

 4- World Star - Dünya Yıldızı

 5- Champion of the boxing ring - Ringlerin şampiyonu

 6- The Legend is Back - Efsane Geri Döndü

 7- Ben Bitti Demeden Bitmez

 8- I want to play a game - Bir Oyun Oynamak İstiyorum

 9- Master of puppets - Kuklaların Efendisi

 10- Master of the sharp swords - Keskin Kılıçların Ustası

 11- I am the strongest - En Güçlüsü Benim 

 En kısa Oyun Nick Kullanıcı İsimleri ile Anlamları 

 1- Blöf

 2- Düellocu

 3- Markiz

 4- Lord

 5- Master - Efendi

 6- Always - Daima

 7- Şah

 8- Sniper - Keskin Nişancı

 9- Şansölye

 10- Kral

 11- Ulak

 12- Şövalye

 13- Acımasız

 14- Vezir

 15- Rehber

 16- Öncü

 17- Lider

 18- Serdar

 19- Kağan

 20- Hükümdar

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