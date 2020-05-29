Öykü isminin anlamı nedir? Öykü ne demek

Adından da anlaşılacağı üzere Öykü ismi Türkçe karşılık olarak, ‘Hikaye ya da masal’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu karşılık hem anlam olarak hem de eş anlamlı şeklinde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Öykü Türkçe bir isim olarak kökeni çok eskilere dayanmaktadır.

Öykü İsminin Anlamı

Kız çocukları adına verilebilecek en güzel isimler arasında Öykü geliyor. Özellikle telaffuz ederken naifliği ve kibarlığı ile bir adım öne çıkmaktadır. Son dönemlerde pek çok ebeveyn tarafından da ilgi gören ve araştırılan isimlerden biri olarak değerlendirmek mümkündür. Minik yavrunuz için verebileceğiniz en güzel isimlerden biri şeklinde öne çıkmaktadır. Aynı zamanda tek başına kullanabileceğiniz gibi farklı isimlerle de bir araya getirilebilir.

Kökeni Türkçe olan Öykü ismi, eski dönemlerde anlatılmış masal ve hikayelere dayanmaktadır. Dede Korkut Hikayeleri ile beraber birçok farklı masal ve hikayeler üzerinden, eski Türk Devletlerinden günümüze ulaşmış bir ad olarak değerlendirmek mümkün. Bu sebepten dolayı günümüzde pek çok ebeveyn kız çocukları için öykü ismini tercih ediyor. Liste içerisinde bu adı ekleyebilir ve kız çocuğu için isim koyarken düşünebilirsiniz. Masal ve hikaye anlamları ile beraber Öykü ismi, özellikle okunuşu üzerinde hoş bir karşılık sunuyor.