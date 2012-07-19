ÖSYM’den önemli açıklama!

Üniversite yerleştirme puanlarının açıklanmasına sayılı günler kala Danıştay'dan YÖK'ü zora sokacak bir karar çıktı. Bireysel Orta Öğretim Başarı Puanı'na göre hesaplama sistemini uygulama kararı alan YÖK'e rağmen Danıştay, 'Bu yıl eski sistemin uygulanması zorunlu' dedi. ÖSYM bugün internet sitesindeki duyurduğu yazıyla Danıştay'ın kararına uyacaklarını açıkladı.

ÖSYM, YÖK'ün 30 Kasım-1 Aralık 2011 tarihli kararı ile yayımı uygun bulunan “2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu”nun ilk halindeki hesaplama yönteminin uygulanmasına karar verdiğini bildirdi. Buna göre, üniversiteye yerleştirmede puan hesaplanırken Ortaöğretim Başarı Puanı yerine adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı esas alınacak.

İşte ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından; Danıştay 8. Dairesi’nin kararı ışığında ÖSYM Başkanlığınca, 2012 yılı için yükseköğretime yerleştirme puanları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun 30.11–01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile yayımı uygun bulunan 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzuna göre işlem tesisi suretiyle uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu karar gereğince; 16 Temmuz 2012 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yeniden düzenlenerek en kısa sürede adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca verilen bu karar doğrultusunda adayların yerleştirme puanlarının hesaplanması işlemlerine başlanmıştır.

Karara göre, “2012-ÖSYS Kılavuzu”nun ilk halindeki hesaplama yöntemi uygulanacak. Adayların üniversiteye yerleştirme puanı hesaplanırken Ortaöğretim Başarı Puanı yerine Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı esas alınacak.

Danıştay'ın kararı

Danıştay 8. Dairesi, 12. sınıf öğrencilerinin kılavuzun ortaöğretim başarı puanını düzenleyen bölümünün yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davayı, “2012 ÖSYS Kılavuzu'nun revize edilmiş halinin dava konusu edilen 'Ortaöğretim Başarı Puanı' başlıklı 6. kısmının 2012 yılı yükseköğretim yerleştirme işlemleri için uygulanma kabiliyetini yitirdiği” gerekçesiyle reddetmişti.

Daire kararında, “2547 sayılı Kanun'un 12 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren geçici 62. maddesi ve madde gerekçesinden anlaşıldığı üzere, Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama yönteminin, 2012 yılı içinde yapılacak yükseköğretim yerleştirme işlemlerinde uygulanmayacağı, 2012 yılı yerleştirme işlemlerinde Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 30 Kasım ve 1 Aralık 2011 tarihli kararıyla yayıma uygun bulunan 2012 ÖSYS Kılavuzu'nun ilk halinde öngörülen hesaplama yönteminin uygulanacağı” vurgulanmıştı.

A.A