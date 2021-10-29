Osmanlı İsimleri - Osmanlı'da En Çok Kullanılan İsimler Ve Anlamları

Osmanlı'da yaygın olan ve günümüzde de hala kullanılmakta olan en popüler isimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Ahmet 2- Muhammed 3- Süleyman 4- Fatih 5- Ayla

Osmanlı'da En Çok Kullanılan İsimler ve Anlamları

Osmanlı'da En Çok Kullanılan Erkek İsimleri ve Anlamları

1- Hakan:

Hakim kelimesiyle aynı kökten türemiş olan Hakan, hükmeden anlamına gelir. Günümüzde bu ismi yaklaşık 25 bin kişi kullanıyor.

2- Mecnun:

Osmanlı döneminde Leyla ile Mecnun'un aşkını konu alan birçok mesnevi kaleme alınmıştır. Mecnun ismi, aşkından aklını yitirmiş olan, deli divane manasına gelir.

3- Serdar:

Serdar ise önde gelen, öncü demektir.

4- Fatih:



II. Mehmet, 1453 yılında İstanbul'u fethettikten sonra kendisine Fatih unvanı verilmiştir. Fatih, fetheden, ele geçiren demektir.

5- Cahit:

Arapça kökenli bir isim olan Cahit, ''cehd'' kökünden türetilmiştir. Cehd çalışmak ve gayret göstermek manasına gelirken Cahit de mücadele eden, çaba sarf eden kimse demektir.

6- Mehmet:

Mehmet ismi, peygamber efendimizin ismi Muhammed'in kısaltılmışıdır. Mehmet, övülen, her türlü övgüye layık olan manasına gelir.

7- Abdullah:

Abd ve Allah kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan Abdullah ismi, Allah'ın kulu demektir.

8- Ziya:

Münir ve Şule isimleriyle eş anlamlı olan Ziya, hem ışık hem de parlak anlamına gelir.

9- Muzaffer:

Zafer kazanmış anlamına gelen Muzaffer ismini günümüzde yaklaşık 10 bin kişi kullanıyor.

10- Murtaza:

Arapça kökenli bir isim olan Murtaza, irtiza kelimesinden türetilmiştir. İrtiza seçmek anlamına gelirken, Murtaza seçilmiş, takdir edilmiş, hoşnut olunmuş dememektir.

11- Adem:

Yaratılan ilk insanın, aynı zamanda ilk peygamberin adı olan Adem, Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de en çok kullanılan erkek isimleri arasında yer alıyor.

Osmanlı'da En Çok Kullanılan Kadın İsimleri ve Anlamları

1- Şukufe:

Osmanlı'da en çok kullanılan kadın isimlerinin başında Şukufe geliyor. Şukufe isminin anlamı çiçektir.

2- Gonca:

Gazel ve kaside türündeki şiirlerde sevgilinin ağzını anlatmak için kullanılan gonca kelimesinin ''gonce'' ve ''konca'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Farsça kökenli bir isim olan Gonca, henüz açmamış olan çiçek ve tomurcuk anlamına gelir.

3- Leyla:

''Leyl'' kökünden türetilmiş olan Leyla, gece demektir.

4- Nergis:

Dilimize Farsçadan geçen Nergis, kendine has bir kokusu olan sarı ve beyaz renkte açan bir çiçek türüdür.

5- Beyza:

Günümüzde de kullanılan Beyza ismi, en beyaz, en temiz demektir.

6- Nadide:

Farsçada na eki, başına geldi kelimelere olumsuzluk anlamı katar. Dide ise görülen anlamına gelir. Na ve dide kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan Nadide, hiç görülmemiş, eşine az rastlanır, pek nadir anlamlarına gelir.

7- Ayça:

Ayça, yüzü ay gibi parlak ve beyaz demektir.

8- Azra:

Hz. Meryem için de kullanılan Azra ismi, el değmemiş kız anlamına gelir.

9- Benan:

Günümüzde pek bilinmese de Benan ismi Osmanlı döneminde çok sık kullanılan isimlerden biri olmuştur. Benan ismi parmakla gösterilecek kadar güzel olan kadın demektir.

10- Cavidan:

Cavidan ismi, ebediyete kadar yaşayacak olan, baki, sonsuz anlamına gelir.

11- Hürrem:

Hürrem ismi, hem misafirperver hem de güleç yüzlü demektir.

12- Binnur:

Bin ve nur kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Binnur ismi, aydın ve temiz anlamına gelir.