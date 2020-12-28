Ortodontik tedaviler hakkında merak edilenler

Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha birçok bilgiyi Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin SezenYalçın merak edenler için detaylarıyla açıkladı.



Ortodontik tedavi nedir?



Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın, “Ortodonti tedavisinde hedeflenen, diş-çene-yüz bölgesindeki bozuklukların oluşmasını önlemek, mevcut bozuklukların ilerlemesini durdurmak ve tedavi etmek, kusursuz estetik ve fonksiyonel işlev (ısırma, çiğneme, konuşma, gülme) kazandırmaktır. Tedavinin ne kadar süreceği, vakanın durumu ve hastanın yaşına bağlı olarak 6 ay ile 36 ay arasında değişmektedir” açıklamasını yaptı.

Toplumda yanlış bir algı var

Ortodontik tedavi için yaş sınırı olup olmadığı konusunu sorduğumuz Dr. Aylin Yalçın, “Toplumda ortodontik tedavilerin sadece çocuklara uygulandığı ile ilgili bir algı var. Oysa dişlerin yer değiştirmesi her yaşta mümkündür. Yani isteyen 8 yaşındaki çocuğunun çıkmayan dişleri için bu tedaviyi alabilirken, aynı anda kendi dişlerinin arasındaki boşlukları ortodontik tedavi ile kapatılabilir.

Ortodontik tedavinin yaş olarak üst sınırı yoktur. İhtiyacı olan herkese her yaşta uygulanabilir” dedi.

Sert ve temizlenmesi zor yiyeceklere dikkat!

Dr. Aylin Sezen Yalçın, “Dişlerin üzerine yapıştırılan tellerin zarar görmeden, kırılmadan, dişlerin yüzeyinde durması başarılı bir tedavi için çok önemlidir. Bu sebeple tüketilen gıdalara özen gösterilmelidir. Tedavi süresince aşağıdaki gıdalardan uzak durmak ya da bu gıdaları küçük parçalara ayırarak yemek gerekmektedir:

Bu yiyecekler arasında; kuruyemiş, sert şekerler, elma, ayva gibi meyveler, cips, sakız, lokum gibi dişlere ve braketlere yapışabilecek, temizlenmesi zor olan gıdalar, asitli içecekleri sayabiliriz” yorumunda bulundu.

Çeşitli problemlere yol açabiliyor

Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın, “Yaşın ilerlemesiyle birlikte dişlerdeki düzensizlikler artabilir. Yani uzun dönemde dişlerinin görünümü, estetik açıdan kişileri daha çok rahatsız eder bir hal alabilir.

Alt dişlerin ve üst dişlerin birbirlerine paralel olarak, düzgün kapanmıyor olması, çene eklemlerine olması gerekenden daha fazla baskı yapmasına sebep olup, uzun dönemde ağız açıp kapama kısıtlamaları, çene kilitlenmesi gibi problemlere yol açabilir.

Dişlerinde düzensizlik olan kişilerin, bu düzensizlikten dolayı, diş araları ve dişlerin bazı yüzeyleri daha zor temizleneceğinden, çürük oluşumu düzenli diş dizisi olan bir bireye göre daha fazla olabilir” dedi.

Diş sağlığına önem veren her birey…

Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın, “Genel olarak hastalar köpek dişlerinin yukarıda kaldığı, şiddetli çapraşıklık durumlarında uzmanlara danışmaktadır. Bu seviyede dikkat çekici bir durum yoksa, ortodontik sorunlar geç yaşlara kadar fark edilememektedir.

Kişiler genellikle “Bu yaşta tedavi olamam” diyerek, ortodontik tedaviyi ertelemekte ya da tedaviden vazgeçip mevcut olan şekilde kalmayı tercih etmektedir. Bazıları da sağlıklı dişlerini kestirerek protez yaptırmak durumda kalmaktadır.

Biz uzmanlar, anne-babaların, çocuklarını 3 yaşında diş hekimi, 7 yaşında ise ortodontist kontrolüne götürmelerini öneriyoruz. İdeal olarak 6 ayda 1 kez, maksimum senede 1 kez diş doktoru kontrolüne gidilmelidir. Diş sağlığına önem veren her birey, bu rutin kontrolleri düzenli olarak yaptırmalıdır.