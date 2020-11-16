Ortodontide saklı tel tedavisi nedir?

Günümüzde güncel olarak uygulanan sabit sistem teller; metal ya da estetik porselen braketler şeklindedir. Bu teller, dişlerin üzerine yerleştiriliyor ve tedavi boyunca ağızda kalıyor. Daha az görünümlü olanlar ise estetik olanlardır. Beyaz renkte olan bu porselen braketler şu an için erişkin hastalarda daha çok tercih edilmektedir. Estetik olan braketler üzerinden tedaviler de gerçekleştirilebiliyor.

Ortodonti tedavisi herhangi bir yaş aralığı gözetmeksizin tüm bireylere kolaylıkla uygulanabilir. Düşük maliyetten dolayı çocuklarda metal braket ve teller yaygın olarak kullanılırken erişkinlerde estetik nedenlerden dolayı porselen braketler tercih edilir. Yine de porselen braketler az da olsa görünür ve bu durum bazı hastaları rahatsız edebilir. Bu nedenle saklı tel tedavisi geliştirilmiştir.

Saklı tel tedavisinde birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Saklı teller, dil tarafından takılabilir. Bu tedavi yöntemine lingual tedavi adı verilir. Diş braket sistemi, dışarıda değil de tam da ağız içine yani ağzın iç ortamına yerleştiriliyor. Ağız içine yerleştirilen bu braketler, dışarıdan görünmediği için çokça tercih edilen başarılı bir tedavidir. Tedavi süresi diğer tedaviye göre biraz daha uzun sürebilir. Saklı tellerin tedavi maliyeti de diğer tedaviye göre bir miktar daha fazladır.

Lingual tedavideki braketler dışarıdan görülmediği için hasta kendini daha konforlu hissediyor ve tedavi süresi sorun olarak algılanmıyor. Tellerin dışarıdan görülmemesi, hastaların iş ve sosyal hayatlarına daha kolay adapte olmasını sağlıyor.

Şeffaf plaklar popülerleşiyor

Son yıllarda daha da popüler olan bir diğer tedavi yöntemi ise şeffaf plak tedavisidir. Şeffaf plaklar gece diş gıcırdatması olan bireylerin sıkça tercih ettiği benzer bir yöntemdir.

Şeffaf plak sisteminde; software programı yardımıyla öncelikle hastanın tedavisi tamamlanır, yani dişler düzeltilir. Tedavinin geldiği nokta öngörülerek, belli bir düzeltme periyodu incelenir ve bir plak sistemi hazırlanır.

Daha anlaşılır olması açısından şu şekilde örneklendirebilir; şeffaf plak sistemi ile tedavi edilecek bir hasta için 20 adet plak gerektiğini düşünelim. Hasta için hazırlanan 20 adet plak, günde 20 saat uygulanacak şekilde 15’er gün aralıklarla planlanır. Hazırlanan her bir plak, 15 gün süreyle kullanılır.

Normal şartlarda 20 plaklı bir tedavi 10 ayda tamamlanır. Şeffaf plak sistemini daha çok hafif ve orta şiddetli vakalarda ve daha çok 18 yaş üstü vakalarda daha sık kullanılır. Şeffaf plaklar, hastalar tarafından aksatılmadan günde 20 saat kullanılırsa ve hastaya doğru teşhis konulursa diğer sabit tel tedavileri kadar etkili sonuçlar verir.

Tedavi yöntemi adaptasyon sürecini etkiliyor

Diş telleri, hastalara uygulanmasını takiben bir hafta içinde hafif ağrı ve rahatsızlık gibi çeşitli rahatsızlıklar yaratabiliyor. Bilimsel olarak gördüğümüz; dil tarafından yerleştirin aygıtlara daha uzun sürede alışıldığı yönündedir. Bu durumda lingual tedavide hastaların tellere adaptasyon süresini uzun tutmamız gerekiyor.

Şeffaf plak sistemlerinde ise günde 20 saat düzenli takıldığı takdirde kısa sürede adaptasyon oluyor. Şeffaf plakları ve sabit sistem diş teli tedavilerinde de çok düzenli takıldığında, yaklaşık 1 hafta sonra diş sisteminde görülebilen ağrılar ortadan kalkmış oluyor. Olası ağrıların yanı sıra dudak ve yanaklarda oluşabilecek rahatsızlıklar da 1 haftalık düzenli kullanımın sonunda gideriliyor.

Aktif konuşma becerisini etkilemiyor

Diş teli tedavilerinin konuşmayı çok ciddi oranda etkilediğini söyleyemeyiz. Tellerin hastalara takılmasını takip eden alışma döneminde, bazı bireylerin birtakım kelimeleri söylemekte zorlanabildikleri gözlemlenebilir. Bu durum aktif konuşma becerisini etkilemeyecektir.