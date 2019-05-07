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Ortanca bitkisi yetiştirilmesi, sulanması, toprak değişimi

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Ortanca bitkisi yetiştirilmesi, sulanması, toprak değişimi
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Ortanca çiçeği bahçelerde yetiştirildiği gibi saksılarda da yetiştirilebilir. Peki, bakımı nasıldır? Nasıl sulanır, toprağı nasıl değiştirilir, ışığı sever mi? Bu konular hakkında sizlere bilgi vereceğiz.

Ortanca çiçeği gün ışığına direkt maruz kalmamalıdır. Gölgelik yerleri sever. Ortanca çiçeği gün ışığından faydalanamazsa beslenemez.

NASIL SULANMALI?

Ortanca çiçeğinin sulaması oldukça kolaydır. Yazın haftada iki kere kışın ise haftada bir kere sulanmalıdır. Bitkiyi her hafta aynı günlerde sulayın. Eğer suladığınızda saksıda fazla su varsa fazlalık suyu dökmeniz önemlidir. Eğer fazla gelen su dökülmezse toprakta haşereler çıkabilir. Eğer bitkinin toprağı kuru değilse sulamayı bir ertesi gün yapabilirsiniz.

TOPRAĞINI DEĞİŞTİRME

Ortanca çiçeğinin toprağını yılda 1 kere değiştirmelisiniz. Toprağı değiştirirken kullandığınız saksının bir numara büyüğünü tercih etmelisiniz.

ORTANCALAR IŞIĞI SEVER Mİ?

Ortanca çiçeğinin sağlıklı olması için gün ışığından beslenmesi gerekir. Eğer karanlık ortamda kalırsa yapraklarını döker ve çiçek açmaz. Bulunduğunuz ortamda gün ışı yok ise bitkinin gün ışından faydalanmasını aydınlatıcılarla destekleyebilirsiniz.

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