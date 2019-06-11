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Orkidenin sararan yapraklarına ne yapılır?

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Orkidenin sararan yapraklarına ne yapılır?
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Orkideler narin çiçekler. Doğal ortamlarında ağaç kabuklarında tutunarak yaşayan orkideler evde gözünün içine bakmamıza rağmen ortama hemen adapte olamayabilir. En sık rastlanan sorun ise orkidenin yapraklarının sararmasıdır. Peki orkidenin sararan yapraklarına ne yapılır?

ORKİDE YAPRAĞI NEDEN SARARIR?

Bitkiler alemindeki sorunların hiçbir zaman tek bir sebebi yoktur. Orkide yaprağı sararmasının sebepleri arasında aşırı sulama, fazla güneşe maruziyet, mantar veya bakteriyel hastalıklar olabilir. Bu sebeple bitki bakım rutinini iyi izlemek gerekir. Orkideyi fazla mı suladınız? Orkideniz direkt güneş görüyor mu? Orkidenizin saksısında minik canlılar geziyor veya orkide toprağında sıradışı renklenmeler mi var?

Bu soruların cevaplarına göre birkaç yöntem önerelim.

ORKİDENİN SARARAN YAPRAKLARINA NE YAPILIR?

Öncelikle sararan orkide yapraklarını hemen kesip atmayın. Belki zamanla kendi düşer ve siz de bitkiye zarar vermemiş olursunuz. Ya da sararma geri döndürülebilir bir durumdadır. Bu sebeple sararan orkide yaprağını ellemeyin.

Fazla suladığınızı düşünüyorsanız 1-2 hafta su vermeyin. Sonra normal sulama düzenine dönün. Unutmayın, kökler tamamen gri olmadan orkidenizi sulamamalısınız.

Orkidenize direkt güneş ışığı geliyorsa yarı aydınlık bir alana çekin. Güneşe bağlı yaprak sararmasında güneş gören alan beyazlaşır ve etrafı yanık kahverengi olur. Orkidenizin yaprağı beyaz ve etrafı yanık kahverengi ise bilin ki fazla güneş almış.

Mantar ve bakteri kaynaklı sorunlarda ise orkide yaprakları bölgesel sararır. Yani hepsi bir anda sapsarı olmaz. Bu tür sararmaların çaresi ilaç kullanımıdır. Bitki marketlerden orkide ilacı alabilirsiniz. Bitkinin yaprağının fotoğrafını çekerek giderseniz daha etkili olacaktır.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL

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