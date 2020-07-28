Orkide bakımı nasıl yapılmalı?
Orkideler en sevilen ve tercih edilen çiçeklerden biri. Göz alıcı renkleri ve güzellikleriyle bulunduğu ortamı farklı bir hava katıyor. Fakat orkide bakımıyla ilgili birkaç noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Gelin bu detaylara birlikte bakalım...
- Orkide yetiştirmek isterseniz, çiçeklerinin güzelliğini yaşamak için çiçekli kısmında tomurcukları bol olanları tercih edebilirsiniz.
- Saksı seçiminde ise tercihinizi tamamen şeffaf, küçük ve altında delikleri olanlardan yana kullanmanızda fayda var. Orkide kökleri güneş ışığı alınca daha sağlıklı ve güzel büyür.
- Orkidenizi direk güneş ışığı almayan ama aydınlık bir yere konumlandırın. Çünkü, güneş ışığı çiçeğinize zarar verebilir.
- Bitkinizi çok fazla sulamayın. Fazla su kökleri çürütüp çiçeğinizin ölmesine neden olabilir. Bunun için 4 veya 7 günde bir sulayın ve toprağının nem durumuna göre sulama yapın.
- Toprak olarak da orkideler her toprak çeşidini sevmediği için orkide toprağı kullanmalısınız.
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