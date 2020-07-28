Orkide bakımı nasıl yapılmalı?

- Orkide yetiştirmek isterseniz, çiçeklerinin güzelliğini yaşamak için çiçekli kısmında tomurcukları bol olanları tercih edebilirsiniz.

- Saksı seçiminde ise tercihinizi tamamen şeffaf, küçük ve altında delikleri olanlardan yana kullanmanızda fayda var. Orkide kökleri güneş ışığı alınca daha sağlıklı ve güzel büyür.

- Orkidenizi direk güneş ışığı almayan ama aydınlık bir yere konumlandırın. Çünkü, güneş ışığı çiçeğinize zarar verebilir.

- Bitkinizi çok fazla sulamayın. Fazla su kökleri çürütüp çiçeğinizin ölmesine neden olabilir. Bunun için 4 veya 7 günde bir sulayın ve toprağının nem durumuna göre sulama yapın.

- Toprak olarak da orkideler her toprak çeşidini sevmediği için orkide toprağı kullanmalısınız.