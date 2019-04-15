Orkide bakımı nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler

Orkide, yaz aylarında haftada iki kez sulanmalıdır. Kış aylarında haftada bir kez sulamak yeterli olacaktır. Bitkiye, toprağı kurudukça su verilmelidir. Gereksiz yere su vermek bitkinizi tahrip edebilir.

Orkideniz çiçeklerini döktükten sonra bir süre bekleyin, sapın rengi koyulaşmaya başladıktan sonra yetiştirdiğiniz saksıyı alın. Saksının dip kısmından, yani orkidenin kökünden boğumları saymaya başlayın. Sonra bitkimizin bir daha çiçek açması için çiçeklerin solduğu yerin iki boğum altından keserek budayın ve kesilen bölgenin içine hava akımının girmesine engel olmak için üzerini kapatın.

ORKİDENİN TOPRAĞI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Orkide toprağı diğer bitkilere göre ağaç kabuklarından oluşmaktadır. Bu tarz topraklar, bitki köklerinin ışık almasını sağlar. Orkide, köklerinden ışık alarak beslenir.

Saksı değişimini yaparken bitkiyi saksıdan ters bir şekilde tutarak çıkarın. Toprak değiştirirken değiştirmek istediğiniz çiçeğin saksısının en fazla bir numara büyüğüne dikin. Orkidenin zarar görmüş, çürümüş köklerini kesin. Çürüklerini kestiğiniz orkideyi saksının ortasına yerleştirin. Daha önceden kullandığınız sulama tekniklerini de mutlaka uygulayın.

ORKİDE IŞIĞI SEVER Mİ?

Orkide güneş ışığını doğrudan almayı sevmez. Bu nedenle orkideyi aydınlık ama doğrudan güneş ışığının gelmediği bir alanda muhafaza etmelisiniz. Daha az ışık alan bitkilere, daha az su verilmelidir.