Oranlar her geçen gün artıyor, görülme yaşı düştükçe düşüyor… İşte genç kadınların vücutlarının kansere daha yatkın olmasının nedeni ve yapılması gerekenler

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Meme kanseri hastalarını tedavi eden bir onkolog olan Dr. Saif Ahmad ve meslektaşları son yıllarda oldukça endişe verici bir eğilim fark ettiler. Cancer Research UK'e (CRUK) göre meme kanseri hala ağırlıklı olarak yaşlı kadınları etkileyen bir hastalık olsa da Ahmad ve ekibi kendilerini 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlarda artan sayıda hasta görürken buldular.

Cambridge Üniversitesi'nde klinik onkoloji alanında akademik danışmanlık yapan Dr. Ahmad, “Meme kanseriyle başvuran daha genç kadınlar olduğunu kesinlikle görüyoruz. Bunlar, yeni evlenmiş, küçük çocukları olan ve hatta hamileyken kanserle başvuran kadınlar ve bu da bebekle ilgili ne yapılacağı konusunda büyük zorluklara yol açabilir” dedi.

SADECE MEME KANSERİNDE DEĞİL BİRÇOK TÜRDE ARTIŞ VAR

Genç kadınlarda artan bu eğilim, bir dizi farklı kanser türü için nüfus düzeyi ölçeğinde belirginleşmeye başlamış durumda. CRUK araştırmacıları, son 20 yılda 50 yaş altı kadınlarda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri oranlarının sırasıyla %13 ve %14 arttığını belirledi.

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Artış oranı diğer kanser türlerinde daha da yüksek; tiroid, ince bağırsak ve böbrek kanserlerine yakalanan 25-49 yaş grubundaki kişilerin sayısı sadece son on yılda yüzde 231, yüzde 119 ve yüzde 96 oranında arttı.

ERKEKLERE ORANLA RİSK %82 DAHA FAZLA

Ayrıca genç kadınların genç erkeklere kıyasla kansere yakalanma konusunda daha savunmasız hale geldikleri de görülüyor. Amerikan Kanser Derneği'ne göre, 50 yaşın altındaki kadınlarda kanser oranları erkek meslektaşlarına kıyasla %82 daha fazla. Aynı istatistik 2002 yılında &51'di.

Bu endişe verici tabloyu kendi hastalarında gözlemleyen Onkolog Dr. Siddhartha Yadav ve meslektaşları şimdi özellikle genç yaşta başlayan kanserler hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlayan bir araştırma projesi oluşturdu.

GENÇLER RİSK ALTINDA OLDUKLARININ FARKINDA DEĞİL

The Telegraph'a konuşan Dr. Yadav, artışın en endişe verici yönlerinden birinin, bu kanserlerin genellikle daha yüksek bir evrede ve derecede teşhis edilme eğiliminde olması, yani yayılma olasılıklarının daha yüksek olması olduğunu söyledi, “En önemli endişelerden biri, hastaların genellikle risk altında olduklarının farkında olmamaları ve yaşlı kadınlarda yaptığımız türden gözetim testlerini yaptırmamış olmaları, dolayısıyla daha geç teşhis edilmeleridir. Genç başlangıçlı kanserlerin biyolojisinin yaşlı hastalarınkinden farklı olması da mümkündür. Tümör özellikleri oldukça farklı görünüyor” dedi.

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Ancak onkologlar neden daha genç kadınların kansere yakalandığı konusunda hala net bir açıklamaya sahip değiller ve bu soru devam eden araştırma projeleri tarafından acilen yanıtlanmaya çalışılıyor. Şimdilik ellerinde sadece birçoğu kadın cinsiyet hormonu östrojenle ilgili olan bir dizi teori var.

GENÇ KADINLARDA KANSER NEDEN ARTIYOR?

İki yıl önce Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, östrojenin meme kanserinde daha önce düşünülenden çok daha merkezi bir rol oynayabileceğini ve potansiyel olarak tüm vakaların üçte birine katkıda bulunabileceğini ortaya koydu.

Östrojen, kansere neden olan mutasyonlar için risk taşıyan bir süreç olan meme dokusunun bölünmesini ve çoğalmasını uyardığı için uzun zamandır çeşitli kanserler, özellikle de meme, yumurtalık ve endometriyal kanser türleri için bir katalizör olarak görülüyor. Ancak Harvard çalışması, östrojenin hücrelerin DNA'sında doğrudan değişikliklere de neden olabileceğini ve onları kanserli olmaya daha yatkın hale getirebileceğini gösteriyor.

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Bu nedenle, östrojene maruz kalmayı artıran çeşitli faktörlerin kanser riskini yükselttiği düşünülüyor. Dr. Yadav, genç yaşta başlayan kanserlerin olası bir nedeni olarak artan obezite seviyelerine işaret ediyor, çünkü aşırı yağ kan dolaşımındaki östrojen miktarını arttırıyor.

ERKEN ADET DE BİR BAŞKA NEDEN

Bir başka olası neden dekızların adet görmeye başladığı bilimsel terim olan menarş yaşının giderek düşmesidir. Geçen yıl JAMA dergisinde yapılan bir araştırma, 12 yaşın altındaki kız çocuklarının giderek daha fazla adet görmeye başladığını ortaya koydu. Dr. Ahmad The Telegraph'a verdiği demeçte “Adet görmeye daha erken başlarsanız, östrojene daha uzun süre maruz kalırsınız” dedi.

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Dr. Yadav, değişen üreme davranışı kalıplarının da bir rol oynuyor olabileceğini, önceki nesillere kıyasla daha fazla kadının 30'lu ve 40'lı yaşlarında daha geç çocuk sahibi olmayı ya da hiç çocuk sahibi olmamayı tercih ettiğini öne sürüyor. Doğumun normal östrojen döngüsünü kesintiye uğrattığı ve seviyeler birkaç hafta boyunca düştüğü için, vücutta için bir tür erteleme görevi gördüğü düşünülüyor.

Dr. Yadav, “Çocuk sahibi olmayan kadınların uzun vadede meme ve diğer kanserlere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz ve bunun hamileliğin östrojen ve progesteron gibi hormonların seviyelerini değiştirmesinden kaynaklandığı düşünülüyor” dedi.

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İŞLENMİŞ GIDALAR BAĞIŞIKLIĞI ETKİLİYOR

Dr. Yadav, aşırı işlenmiş gıdaların tüketiminin artmasıyla değişen beslenme düzeninin bazı kadınların mikrobiyomunu değiştiriyor olabileceğine ve bunun da bağışıklık sistemlerinin kanser hücrelerini çoğalmadan önce tespit edip yok etme kabiliyetini etkiliyor olabileceğine işaret ediyor.

Onkologlar, yaşam tarzındaki diğer değişikliklerin de sorumlu olabileceğinden şüpheleniyor. Onkolog Dr. Larry Norton, kadınların daha düşük kalitede uyku uyumaları ya da düzensiz uyku rutinlerinin hormonal yolları değiştirerek meme kanseri riskini artırabileceğine dair bazı kanıtlar olduğunu söyledi.

UYARI İŞARETLERİ

Dr. Ahmad'a göre, bu kanserlerin temel uyarı işaretlerinin çoğu her yaşta aynı; örneğin memede yumruların ortaya çıkması, memenin görünümünde bir değişiklik olması ya da ince bağırsak kanseri durumunda karın ağrısı, bulantı, kusma ya da koyu renkli dışkı gibi.

“Büyük bir endişe varsa, kadınlara hemen bir uzmana görünmelerini tavsiye ediyoruz. Bu nedenle genel tavsiye dikkatli olmaktır ve meme kanseri söz konusu olduğunda, aylık olarak kendi kendine meme muayenesi yapmak çok önemlidir” diyen Dr. Ahmad ekledi:

“Rahim ağzı kanseri için uyarı işaretleri, cinsel ilişki sırasında olağandışı ağrı, adetler arasında veya cinsel ilişkiden sonra kanama, sulu görünebilen ve güçlü bir kokuya sahip olabilen veya kan içerebilen vajinal akıntılara kadar değişebilir.”

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ NASIL YAPILMALIDIR?

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), tiroid kanserinin uyarı işaretlerini boynun ön tarafında yavaşça büyüyen ağrısız, sert bir yumru, ses kısıklığı veya seste başka değişiklikler, boynun ön tarafında kulaklara kadar uzanan ağrı ve büyüyor gibi görünen şişmiş lenf bezleri olarak sıralıyor.

GENÇ KADINLAR KENDİLERİNİ KANSERDEN NASIL KORUYABİLİR?

Dr. Ahmad emzirmenin kanser riski söz konusu olduğunda aslında az bilinen koruyucu bir rol oynadığına dikkat çekti, “Meme içindeki doku, bir çocuk için süt üretmek üzere düzenli olarak yeniden şekillenir. Bu bir tür sıfırlamadır ve gerçekleştiğinde, bu sürecin erken mikroskobik kanser hücrelerinin dökülmesine ve kurtulmasına da yardımcı olduğunu öne süren bazı teoriler vardır” diye konuştu.

“Düzenli uyku, egzersiz, alkol alımını en aza indirme ve dengeli beslenme gibi genel sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına odaklanmanın yanı sıra aile geçmişinizi mümkün olduğunca bilmeniz gerekiyor” diyen Dr. Norton ise şunları söyledi:

“Aile geçmişinizi bilmiyorsanız, bazı sorular sormak ve belirli bir kanser türü için olası bir genetik yatkınlık olup olmadığını öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Annelerinden veya babalarından miras aldıkları ve onları meme kanseri de dahil olmak üzere hastalıklara yatkın hale getiren anormal genlerle dolaşan pek çok insan var ve bunu bilmek bazı seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, aile geçmişine bağlı olarak meme kanseri riski daha yüksek olan 20'li ve 30'lu yaşlardaki kadınlar, bir şeyleri gelişmeden önce tespit etmek için mamografinin yanı sıra MRI çektirmeyi de düşünebilirler.”