Öpücük hastalığı nedir, nasıl geçer? Öpücük hastalığı belirtileri ve tedavisi

Mononükleoz ya da halk arasında bilinen adıyla öpücük hastalığı, soğuk algınlığı gibi bazı enfeksiyonlar kadar bulaşıcı olmasa da dikkat edilmesi gereken bir virüstür. Genç veya genç bir yetişkinseniz, tüm belirti ve semptomlarla mononükleoz olma olasılığınız yüksektir. Küçük çocukların genellikle birkaç semptomu vardır ve enfeksiyon genellikle teşhis edilmez. Peki, öpücük hastalığı nedir, nasıl bulaşır? İşte öpücük hastalığı belirtileri ve tedavisi...

Öpücük hastalığı nedir?

Öpücük hastalığı virüsü, uçuk hastalığını da yapan herpes virüs ailesine mensuptur. Öpücük hastalığına neden olan Epstain Bar Virüs (EBV), enfeksiyonu beraberinde getirir.

Öpücük hastalığı nasıl bulaşır?

Öpücük hastalığının en yaygın nedeni Epstein-Barr virüsüdür, ancak diğer virüsler de benzer semptomlara neden olabilir. Bu virüs tükürük yoluyla yayılır. Dolayısıyla virüsü taşıyan birini öptükten veya bu kişiyle aynı yiyecek ve içecekleri paylaşmaktan kapmış olabilirsiniz.

Mononükleoz semptomları rahatsız edici olsa da, enfeksiyon uzun vadeli etkiler olmaksızın kendi kendine düzelir. Çoğu yetişkin Epstein-Barr virüsüne maruz kalmıştır ve antikorlar oluşturmuştur. Bu, bağışık oldukları ve mononükleoz almayacakları anlamına gelir.

Öpücük hastalığı belirtileri

Öpücük hastalığı belirti ve semptomları şunları içerebilir:

Halsizlik

Antibiyotiklerle tedaviden sonra iyileşmeyen boğaz ağrısı, belki de boğaz ağrısı olarak yanlış teşhis edilir

Ateş

Boynunuzda ve koltuk altlarınızda şişmiş lenf düğümleri

Şişmiş bademcikler

Baş ağrısı

Deri döküntüsü

Yumuşak, şişmiş dalak

Virüsün kuluçka süresi yaklaşık dört ila altı haftadır, ancak küçük çocuklarda bu süre daha kısa olabilir. Kuluçka süresi, virüse maruz kaldıktan sonra belirtilerinizin ne kadar süre önce ortaya çıktığını ifade eder. Ateş ve boğaz ağrısı gibi belirti ve semptomlar genellikle birkaç hafta içinde azalır. Ancak yorgunluk, genişlemiş lenf düğümleri ve şişmiş bir dalak birkaç hafta daha uzun sürebilir.

Öpücük hastalığı tedavisi

Öpücük hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Yeterince dinlenmek, sağlıklı beslenmek ve bol sıvı içmek gibi kendinize bakmak bu virüsü atmanıza yardımcı olabilir. Bazı ilaçlar yan etki yapabileceğinden, ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurmanızı öneririz.