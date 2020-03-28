Onur İsminin Anlamı Nedir? Onur Ne Demek?

Türk Dil Kurumu'na göre Onur isminin iki farklı anlamı mevcuttur.

Onur İsminin Anlamı

İnsan ismi olarak kullanılan Onur, asil bir anlama sahip olduğu için birçok kişi tarafından sıklıkla tercih edilir. Her ne kadar çoğu kez erkekler tarafından kullanıldığı düşünülse de Onur, unisex bir isimdir. Yani bazı durumlarda kız çocuklara da koyulabilir.

Onur İsminin Özellikleri

Onur isminin koyulduğu kişiler genellikle haksızlığa katlanamayan kimseler olarak bilinir. Aynı zamanda kendilerine olan öz saygıları oldukça yüksektir. Bu yüzden de itibarları onlar için büyük önem taşır. Bunun yanı sıra sağduyulu bir yapıya sahip oldukları da söylenebilir. Onur isminde olan kişiler durgun bir yapıya sahiptir. Hem dingin bir ruha hem de fiziksel olarak yavaş hareket eden bir yapıya sahip oldukları söylenebilir.

Aynı zamanda Onur isminde olan kişiler gizliliği sever. Özellikle de bir iyilik yapacakları zaman bunu kimsenin bilmesini istemezler. Aynı zamanda sert bir yapıya da sahip oldukları söylenebilir. Bu da isimlerinin onlara yüklediği ağırlık ve mizaçtan kaynaklıdır demek yanlış olmayacaktır.