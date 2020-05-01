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Haber Giriş: 01.05.2020 - 06:28,Son Güncelleme:

Onur Can Özcan - Yaramızda Kalsın akor ve gitar ritimleri

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Onur Can Özcan - Yaramızda Kalsın akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Onur Can Özcan'ın sevilen şarkısı Yaramızda Kalsın'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!

Bm
İki yalnız bir doğru edebilirdik
                                    A
Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz
Em                                  Bm
Ben Mecnun, sen Şirin, tesadüf değil
G                            F#     Bm     G  A  Bm
Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz

G                              Bm
Söz ettim mavilere, içimdeki yaralardan
G                             Em
Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var
Bm                 A       G
Bu bir soygundur der gibi bakan
F#m                         G
Gözlerinden artık gider gibiyim
Em                      Bm
Gözlerinden artık gider gibiyim

Bm
Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın
F#m                          A
Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık
G                               Bm                       A
Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı
G                  F#m    G              Bm
Ah kadehler kırıldılar sana bu gece

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