Onur Can Özcan - Hırka akor ve gitar ritimleri

G#m E

Sen dağıttın bak, ben topluyorum beni

C#m D#7

Madem anlat biraz, yolunda mı her şey senin gibi

E G#m

Benim değil, olmuyor o söylediğin

C#m D#7

Hoşça kal demek kolay, güle güle giden için

G#m F# E

Başımda bir bela, bu aralar ne dinlesem

F# G#m F# C#m

Ne çalınsa aklıma, hepsinde mevzu sen

C#m

Dillerinden hiç düşmedin.

G#m F# E

Bu şarkılar seni tanır gibiler, seni tanır gibiler

E F# G#m C#m

Ansızın, bir hoşça kal kurşununa

G#m F# E

Sarılıp veda ettim bütün sokaklarına

F# E

Onunla geçinemedim, kokunla baş edemedim

F# G#m

Hırkan ömrüme asılı hala

C#m

Bir hoşça kal kurşununa

E

Sarılıp veda ettim bütün sokaklarına

F# E

Onunla geçinemedim, kokunla baş edemedim

F# G#m

Hırkan ömrüme asılı hala

G#m F# E C#m D#m E C#m E G#m