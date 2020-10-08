Online eğitim gören çocuklar için spor şart! İşte 10 basit egzersiz…

Pandemiyle bir zorunluluk haline gelen online eğitim, uzun süre sabit şekilde ekran başında vakit geçirmeye ve masa başında hareketsizliğe sebep oluyor. Bu da inaktiviteyi artırarak obezite, kas, bel ve boyun ağrıları ile duruş bozukluğu gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Olumsuz etkileri azaltmanın ya da ortadan kaldırmanın yolu ise düzenli egzersizden geçiyor. Hangi yaştan olursa olsun spor, motive eder, enerji kazandırır ve beynin daha aktif çalışmasına yardımcı olur diyen Milli Sporcu Hakan Demiray, çocuklar için günlük yapılması gereken basit ve eğlenceli 10 egzersiz öneriyor. Bu egzersizler, aynı sebeple evden çalışmak zorunda kalan ve gün boyu ekran başında olan anne babalarla birlikte yapılarak eğlenceli bir aile aktivitesine dönüşebiliyor.

Spora zorlamayın, oyunlaştırın

Spor yapması için çocukları zorlamanın doğru olmadığını belirten Demiray, ancak oyunlaştırarak sevdirmek gerektiğinin altını çiziyor. “Çocuklar güne mutlaka hareketle başlamalı. Basit ve vücudu zorlamayan esneme hareketleri yapılabilir. Sabah yapılan en küçük egzersiz bile insanı gün boyu zinde tutmaya yetecektir. Ayrıca ders aralarında mutlaka ekran başından kalkmak ve esneme hareketleri yapmak önemli. Ağaçtan elma toplama hareketi, bisiklet tekerlekleri gibi kolları çevirmek, kelebekler gibi uçmak için kelebek taklidi yapmak çocukların en sevdiği hareketler. Bol zıplamalı ısınma hareketleri de çocukların akciğerlerini açarken uyanmalarına ve enerjilerini toplamalarına yardımcı olacaktır.”

İşte ekran başındaki çocuklarınız için 10 basit egzersiz;