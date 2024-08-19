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Fotoğraf: ShutterStock

Geçtiğimiz hafta kraliyet ailesinden bir kaynak, Galler Prensi ve Prensesi Kate ve William’ın çocuklardan evdeki her türlü işte yardım etmelerini beklediğini açıkladı. Bunlara masayı kurmak, akşam yemeğinden sonra tabakları toplamak ve etrafı toplamak gibi işler de dahil.

Kraliyet çifti, iki yıl önce Kensington Sarayı'ndan Windsor'a taşındıklarında ailenin eski dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo'nun kendileriyle birlikte taşınmamasına karar vermişlerdi. Kate ve William, çocukların ayaklarının yere basmasını, insanlarla iletişim halinde olmanın önemini olduğunu onlara göstermek istiyor.

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William ve Kate, yoğun çalışma programlarını yönetmek için gündüz için çalışanları var ancak okuldan sonra çocuklarını tek başlarına büyütmeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle çocuklar masayı hazırlamaya, yemeklerini bitirince tabaklarını kaldırma ve ortalığı toplamaya yardım ediyorlar. Yani prens ve prenses oldukları için onlara ayrıcalıklı bir muamele yapılmıyor.





Fotoğraf: Avalon

DAHA AKILLI, SOSYAL VE SAĞLIKLI OLUYORLAR

Yapılan araştırmalara göre, ev işlerine yardım etmenin, çocuklara sadece yemek yapmayı ve temizlik yapmayı öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda onları daha akıllı, daha sosyal ve daha sağlıklı da yapabileceğine dair giderek kanıtlar var.

Daily Mail’de yer alan haberde hangi ev işlerinin çocuklar için en büyük faydayı sağladığını ve ev işlerinin neden çocukların gelişimi için iyi olduğunu gösteren ilgi çekici bilimsel araştırmalara yer verildi.

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE HAFIZALARI GELİŞİYOR

Çocuklarınızın ev işlerine, yemek pişirmeye yardım etmesini sağlamak, onların problem çözme becerilerini ve hafızalarını geliştiriyor. Bilim insanları çocuklar için en büyük sağlık yararlarıyla bağlantılı olan belirli ev işlerini belirledi. Listenin başında bahçe işleri yer alıyor.

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Araştırmalar; otları ayıklamak, saksıya bitki dikmek ve çimleri biçmek, gibi işleri, yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha düşük kan basıncı ve kolesterol seviyeleri ile bağlantılı olduğunu, ayrıca potansiyel olarak kalp krizi ve tip 2 diyabet riskini azalttığını söylüyor.

ABD'de yürütülen bir okul bahçesi programı, yedi yaşından küçük çocuklarda bu faydaların görüldüğünü ortaya koydu. 2023 yılında JAMA Network Open'da yayınlanan çalışmada, “Okul temelli bahçe programlarının akademik performansı iyileştirdiğini ve metabolik hastalıkları azaltığı ortaya atıldı.

'Teksas Filizleri' adı verilen program kapsamında 7-12 yaş arasındaki okul çocuklarına yıl boyunca bir saatten oluşan 18 kez bahçecilik dersi verildi. Bu derslerde bitki yetiştirme ve hasatlar aşamalarıyla öğretildi. Ebeveynler de beslenme bilgilerini tazelemeleri için derslere davet edildi ve sonuç olarak bu çocuklar daha fazla sebze ve lif tüketmeye başlayarak kan şekeri seviyelerini iyileştirdi.

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KAN ŞEKERİ DENGESİNDE 13'lLÜK BİR İYİLEŞME GÖRÜLDÜ

Teksas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar öğrencilerin boy, kilo ve vücut kitle endekslerini (BMI), insülin ve glikoz seviyelerini ve kanlarındaki yağ oranını ölçtüler. Bunların hepsi tip 2 diyabet riskinin göstergeleridir. Bahçecilik derslerine katılmanın kan şekerinin dengesinde yüzde 13'lük bir iyileşmeyle bağlantılı olduğu bulundu. (Çocukların abur cubur atıştırma olasılığını azaltıyor). Ayrıca, kan damarlarında birikerek damarlara zarar veren ve kalp krizi ve felç riskini artıran yağ birikintileri olan kolesterolde de azalmaya neden oldu.

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AKADEMİK BAŞARIYI DA ETKİLİYOR

Araştırmaya göre, beyin gücünü artırmak söz konusu olduğunda, tüm ev işleri bir miktar fayda sağlayabilir.

Virginia Üniversitesi uzmanları tarafından 2019 yılında 10.000'e yakın ilkokul çağındaki çocuğun katılımıyla gerçekleşen bir çalışmada, öğrencilere matematik, fen ve okuma becerileri soruldu ve bu sonuçlar evde yaptıkları ev işlerinin sayısıyla karşılaştırıldı.

Sonuç olarak çocukların ne kadar çok ev işi yaparsa akademik olarak o kadar iyi puan aldıklarını gösterdi.

Nadiren ev işi yapan çocukların sınıfta başarılı olduklarını söyleme olasılığı %25 daha düşüktü ve kendi kendilerine değerlendirdikleri yaşam memnuniyetinde en alt grupta olma olasılıkları %27 daha fazlaydı. Diğer çocuklarla ilişkilerde en alt grupta yer alma olasılıkları yüzde 24 daha fazlaydı.

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Araştırmacılar ayrıca, ev işi yapan gençlerin, hiç veya nadiren ev işi yapanlara kıyasla matematik, okuma ve fen bilimleri testlerinde daha iyi performans gösterdiğini buldu.



Virginia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, onlara akademik anlamda destek sağlayan özgüvenin, aynı zamanda daha mutlu ve daha sosyal olmalarına da yardımcı olduğunu buldular.

Araştırmacılar ayrıca, akademik performanstaki bu artışın daha yüksek gelirlere yol açabileceğine dair kanıtlar buldular.





MESLEKİ BAŞARI İLE ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞLANTI VAR

Harvard'daki araştırmacılar tarafından yapılan 85 yıllık bir çalışma, çocuklukta ev işleri yapmak ile yaşamın ilerleyen dönemlerinde mesleki başarı lle arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

Virginia Üniversitesi araştırmacıları da ev işlerine nadiren yardım eden çocukların hayatlarından memnun olmama ihtimallerinin yüzde 30'a kadar daha yüksek olduğunu söyledi.

Australian Occupational Therapy Journal'da yayınlanan 2022 tarihli bir araştırma, aile yemeklerine yardım etmesi gereken çocukların daha iyi akademik performans ve problem çözme becerileri sergileme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada yaşları 5 ile 13 arasında değişen 207 çocuğun ebeveynleri incelendi. Ebeveynlere, çocuklarının yemek pişirmek ve ortalığı toplamak gibi günlük olarak yaptıkları işlerin sayısı ile çocuklarının hafızası ve farklı görevlere odaklanma becerileri soruldu.

Aile yemeğinin hazırlanmasına yardım etmek gibi 'öz bakım' işlerine yardımcı olan çocukların daha iyi bir çalışma belleğine olma olasılığı daha yüksekti.

Çalışmayı yürüten araştırmacı Deanna Tepper şunları söyledi: “Düzenli olarak aile yemeği pişiren ya da bahçede ot ayıklayan çocukların, okul ödevi ya da problem çözme gibi hayatın diğer alanlarında başarılı olma olasılıkları daha yüksek olabilir. Bir çocuğun yönetim işlevinin gelişimindeki gecikmelerin, yetişkin olduklarında planlama ve problem çözme becerilerinde zorluklara yol açabilir.”

Peki, sorumluluk sahibi ve öz güveni yüksek çocuklar yetiştirmek için aileler ne yapmalı?

Çocukların ev işlerine dahil olması neden önemli?

Kişiliğinin gelişmesi ve ö zgüveni için nasıl katkı sağlar?

Klinik Psikolog Ebru Özkurt Topçu bu konuda şunları söyledi:

Ev işlerine çocukların dahil edilmesinin aile aidiyeti ve sorumluluk bilincinin gelişmesi açısından oldukça önemli olduğunu belirten Topçu, çocukların yaşlarına uygun olarak iş bölümüyle görevlendirilmesinın, kendi kullandığı alanların düzeninden sorumlu olmasının, yemek hazırlığında rol alması gibi durumların gelişimine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

BU durumun kişiliğinin gelişmesi ve öz güveni için nasıl katkı sağlayacağını şu sözlerle anlattı.

“Ailede ev işlerinde aktif rol alan çocuklar kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bireyselleşmeyi ve sorumluluk bilincini kazanırlar. Ev ortamında aktif ve işe yarar hisseden çocuk kendisiyle ilgili ‘yeterliyim, becerikliyim, başarabilirim’ gibi olumlu inançlara sahip olur. Destekleyici ebeveyn tutumlarıyla da desteklenen çocukların öz güveni artar.”