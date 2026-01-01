Omzundaki ağrı için doktor aylarca 'kas zorlanması' dedi, korkunç gerçek bir yılbaşı günü fark edildi: 'Kulaklarıma inanamadım, daha 16 yaşındaydım'

Haberin Devamı

Ella Cromack, sağ omzu ağrımaya başladığında henüz 16 yaşındaydı. Omzunun derinliklerinden gelen ağrı genç kızı çok rahatsız ediyordu ama doktorlar, önemli bir şey olmadığı, ağrının kas gerilmesinden kaynaklandığı görüşündeydi.

Ağrı gittikçe şiddetleniyordu. Zamanla parmak uçlarına kadar yayılmaya, diş fırçalama ve giyinme gibi günlük işlerini yapmasını bile engellemeye başlamıştı. Ancak o günlerde bile doktor Ella'ya iltihap önleyici ağrı kesiciler reçete etmek dışında bir şey yapmadı.

Haftalar sonra, ağrı daha da şiddetlendiğinde, doktoru yine sorunun kasla ilgili olduğunu söyledi ve Ella'yı fizyoterapiye gönderdi. Şu an üniversite öğrencisi olan Ella, "Fizyoterapi ağrılarımı daha da şiddetlendirmişti" diye anlattı yaşadıklarını Daily Mail'e.

Haberin Devamı

DUŞ ALIRKEN OMZUNDA BİR ŞİŞLİK FARK ETTİ

Ella 2020 yılının yılbaşı günü duş alırken elini omzuna götürdüğünde bir şişlik hissetti. Aynaya baktığında şişliğin açıkça göründüğünü fark eden hemen annesinin yanına koşup şişliği ona da gösterdi.

Ertesi gün babası Ella'yı yakındaki bir hastaneye götürdü. Burada çekilen röntgen filminde Ella'nın omzundaki glenohumeral eklemin olması gerekenden daha aşağıda olduğu ortaya çıktı. Doktorlar Ella'ya derhal daha ayrıntılı taramalar yapılması gerektiğini söyledi.

Ella birkaç gün sonra omzundaki kemiğe biyopsi yapılması için tekrar hastaneye çağrıldı. Doktorlar, omzunda bir tümör olduğundan şüpheleniyordu ve tümör kelimesi bile Ella'nın ödünü koparmak için yeterliydi.

"KULAKLARIMA İNANAMADIM, DAHA 16 YAŞINDAYDIM"

Bir hafta sonra, Ella'ya genellikle gençleri ve genç yetişkinleri etkileyen nadir bir kemik kanseri türü olan osteosarkom teşhisi kondu. Ella, "Kulaklarıma inanamadım. Bana aylarca ağrılarımın kas gerilmesinden ibaret olduğu söylenmişti, ama şimdi kanser olduğumu söylüyorlardı. Daha 16 yaşındaydım" ifadelerini kullandı.

Genel olarak kanser için risk grubunda yer almayan gençlerde, osteosarkom için am tersi geçerli. İngiltere merkezli Kemik Kanseri Araştırma Vakfı'na göre, osteosarkomun en sık teşhis edildiği yaş grubu 15 ila 19 arası.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hep yorgun ve soluk soluğa mısınız? Sebebi bu maddenin eksikliği olabilir Haberi görüntüle

Ella'nın yaşadığı Birleşik Krallık'ta osteosarkom, her yıl teşhis edilen 600 primer kemik kanseri vakasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu kanser, kemik yapıcı hücrelerde oluşuyor ve hızla büyüyerek bir kitleye veya tümöre dönüşüyor.

Aile öyküsü olan veya kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavisi görmüş kişiler en savunmasız grup, ancak yaş da bir risk faktörü olarak kabul ediliyor.

ERGENLERDE VE 60 YAŞ ÜSTÜNDE GÖRÜLÜYOR

Sarcoma UK yardım kuruluşunun kamuoyundaki yüzü olan emekli onkolog Dr. Jeff White, "Bu hastalığın görülme sıklığında iki yaş zirvesi vardır: Geç ergenlik dönemindekiler ve genellikle 60 yaşın üzerindeki kişiler” diye konuştu.

Haberin Devamı

Nedeni bilinmemekle birlikte osteosarkoma kadınlara göre erkeklerde daha sık görülüyor. Gençlerde genellikle kol ve bacak kemiklerini etkilerken 40 yaşından sonra kafatası, çene ve pelviste daha sık ortaya çıkıyor.

Dr. White, Ella'nın durumunda olduğu gibi geç teşhislerin endişe verici bir şekilde yaygın olduğunu belirterek, "Bunun nedeni, bu kanserin sıklıkla belirsiz ağrı gibi spesifik olmayan semptomlarla ortaya çıkmasıdır. Ancak geceleri kemikteki ağrı daha endişe verici bir belirtidir" dedi.

Kemikte şişlik veya yumru da olabileceğini ve kanser büyüdükçe küçük darbelerden dolayı kırıklara yol açabileceğini de sözlerine ekleyen Dr. White, hastalığın büyüme ağrıları gibi kanser olmayan durumlarla karıştırılabileceğini ve hastaların tetkik ve teşhis için sevk edilmeden önce birkaç kez aile hekimine gitmek zorunda kalabileceklerini söyledi.

Haberin Devamı

DOKTOR SPORU BIRAKMASINI SÖYLEDİ

Ella, ilk fark ettiği belirtinin salıncakta otururken hissettiği ani ve keskin ağrı olduğunu belirterek, "Nasıl ağlamadım bilmiyorum, çünkü çok acı vericiydi. Omzumun çıktığından emindim, ama hafifçe hareket ettirdiğimde hala yerindeymiş gibi hissettim" dedi.

Babasının götürdüğü acil servisteki doktor, Ella'ya spor salonunda egzersiz yapıp yapmadığını sordu. "Evet" cevabını alınca da kasların gerildiğini ve omzunu dinlendirmek için spor salonuna gitmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Ella, "Sadece bacak egzersizleri yaptığım için kafam karışmıştı" dedi.

Sonraki birkaç ay boyunca Ella, aile hekimine tekrar tekrar gitti ama her seferinde bunun kaslarla ilgili bir sorun olduğu cevabını aldı.

Haberin Devamı

Kanser teşhisi konduğunda, Ella'nın tümörü bir portakal büyüklüğüne ulaşmıştı.

ÖNCE KEMOTERAPİ SONRA AMELİYAT

Kanser olduğunu öğrenmenin gerçeküstü bir deneyim olduğunu belirten Ella, "Bu kadar genç olmamın yardımı oldu sanırım. Doktorlar da iyileşeceğimden emin görünüyorlardı, bu da beni rahatlattı" dedi. Ella teşhisinde gecikme olmasına rağmen, tümörün yakalanmış ve yayılmamış olmasına minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.

Dr. White osteosarkom tedavisinde, kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılmasını en aza indirmek ve osteosarkomu küçültüp ameliyatı kolaylaştırmak için genellikle kemoterapi uygulandığını söyledi.

Tedavisine Ocak 2021'de başlanan Ella ise kendini hasta ve yorgun hissettiğini, ancak durumunun işittiği veya beklediği kadar kötü olmadığını söyledi.

Asıl zorluğun zihinsel olduğunu belirten Ella, arkadaşları olmadan beş gün boyunca hastanede kalınca kendini yalnız ve endişeli hissettiğini, çünkü sağlığı ve geleceği hakkında düşünmek ve endişelenmek için çok fazla zamanı olduğunu anlattı.

"BABAMDAN SAÇLARIMI TAMAMEN KESMESİNİ İSTEDİM"

Tedaviye başladıktan iki hafta sonra saçlarının tutamlar halinde dökülmeye başladığını da ifade eden Ella, "16 yaşında bir genç kız olarak, benim için en kötü buydu. Aynaya bakıp, seyrekleşen saçlarımı ve kel bölgelerimi görmekten nefret ediyordum, bu yüzden babamdan saçlarımı tamamen kesmesini istedim. O, makasla saçlarımı keserken ben gözyaşlarımı tutmaya çalışıyordum" dedi.

Ella, 10 haftaya yayılan iki kemoterapi döngüsünden sonra, Nisan 2021'de sekiz saatlik bir ameliyat geçirdi. Tümörün ve tüm kanserli hücrelerin çıkarılmasını sağlamak için Ella'nın omuz eklemi alınarak yerine bir protez takıldı.

Ella, "Ameliyattan sonra tümörün 10 santimetre yani oldukça büyük olduğunu söylediler. Tümörü bir balon gibi tarif ettiler. Patlasaydı içindeki kanserli hücreler yayılacaktı, bu yüzden tümörün etrafındaki tüm doku ve kemiği de çıkarmaları gerekiyordu. Ayrıca kol kaslarımın bir kısmını da aldılar, bu yüzden sağ kolumu tam olarak kaldıramıyordum. Beş yıl sonra bile hala kaldıramıyorum" diye konuştu.

SAĞ KOLUNU AYLARCA KULLANAMADI

Ameliyatın amacının kanseri çıkarırken etkilenen kemiğin işlevini mümkün olduğunca korumak olduğunu söyleyen Dr. White, "Çoğu durumda, bu, kemiklerin metal bir yapı ile değiştirilmesini gerektirir. Çoğu hasta ameliyattan sonra toparlanınca yeniden kemoterapiye tabi tutulur" ifadelerini kullandı.

Ella, dört kür daha kemoterapi almadan önce iki hafta hastanede tedavi gördü. Sağ kolunu aylarca tam olarak kullanamadan hayata uyum sağlamaya çalıştı.

Ella, "Hareket kabiliyetimi kaybetmek hayatımı tamamen değiştirdi. Ben sağ elini kullanan biriyim ve sağ omzum değiştirildi, bu yüzden yeniden yazmayı öğrenmek biraz zaman aldı. Elim ve kolum birkaç dakika sonra ağrımaya başlıyordu. Sol elimle yemek yemeye ve dişlerimi fırçalamaya başladım. Artık sağ elimle yaptığım bazı işleri sol elimle yapıyorum, örneğin bir şeyi sol elimle almak veya masaya yaslanarak destek almak gibi" dedi.

BİR ŞEYLERİN YOLUNDA OLMADIĞINI HİSSEDİYORSANIZ, TEKRAR TEKRAR DOKTORA GİTMELİSİNİZ

Ella, tedavisini tamamladıktan sonra yeniden okula döndü. Şu an Manchester'da bir üniversitede gazetecilik okuyan Ella, "Ameliyattan sonra kolumda 40 tane zımba teli vardı. Şimdi ise omzumdan koluma kadar uzanan büyük bir yara izi var. Omuzlarımın şekli arasında belirgin bir fark var ve aynaya bakmaktan pek hoşlanmıyorum. Ama kanseri başıma gelen en kötü şey olarak görmüyorum, çünkü istediğim şeyleri başarmamı asla engellemedi" dedi.

Osteosarkomla ilgili farkındalığı artırmak istediğini de belirten Ella, "Bana sürekli kas gerilmesidir, ağrı kesici al dendi, ama meğer kansermişim. Beklenmedik ve geçmeyen ağrılarınız olduğunda muayene olmanız çok önemli. Kendi vücudunuzu tanıyorsanız ve bir şeylerin yolunda olmadığını hissediyorsanız, tekrar tekrar doktora gitmelisiniz. Neyse ki benim ısrarım sonuç verdi" ifadelerini kullandı.