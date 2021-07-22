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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 04:14 | Son Güncelleme:

Ömür isminin anlamı nedir? Ömür ne demek? Ömür adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Ömür isminin anlamı nedir? Ömür ne demek? Ömür adının özellikleri, analizi ve kökeni

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Ömür ismi 16. yüzyılda literatüre girdi. Kelimenin sözlük anlamı yaşam süresidir. Bu isim birçok tamlamada da kullanılır. Örneğin nakd-i ömür, yaşam sermayesi anlamına gelir. Yaşam ve hayat dışında Farsça kökenli ''ayş'' kelimesi de ömür ile eş anlamlıdır. Ömür isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde yaklaşık 22 bin kişi Ömür ismini taşımaktadır.

 Ömür İsminin Anlamı Nedir? Ömür Ne Demek?

 Ömür isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Hayat, yaşayış

 İkinci Anlamı: İnsanın hayatta kalma süresi

 Üçüncü Anlamı: Miat

 Ömür İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 4

 Uğurlu sayısı: 5

 Renk sembolü: Eflatun

 Cinsiyeti: Uniseks

 Ömür İsminin Analizi

 Harf analizine göre Ömür isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sürekli hayatın anlamını sorgular.

 2- Eğlenceli ve mizahi kişiliğiyle çevresindeki insanları güldürür.

 3- Yeni ortamlara çok kolay adapte olur.

 4- Yolculuk yapmayı ve yeni yerler keşfetmeyi sever.

 Ömür Adının Kökeni

 15. yüzyılın ikinci yarısında literatüre giren Ömür ismi Arapça kökenlidir. Bu isim birçok tamlamada da kullanılır. Örneğin müddet-i ömür, yaşama süresi anlamına gelir.

 Ömür İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Gülnur

 2- Özgür

 3- Uğur

 4- Ayşenur

 5- Ömer

 6- Öznur

 7- Gül

 8- Timur

 9- Emel

 10- Aynur

 Ömür İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Ömür ismi Kur’an'ı Kerimde geçmemektedir.

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