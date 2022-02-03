Koronavirüs belirtileri arasında boğuk ve kısık sesin yer alabileceği uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Omicron varyantı tüm dünyayı etkisi altına almaya başlamışken, çok sayıda insan soğuk algınlığı benzeri semptomlarla hastalandığını bildirdi. Peki omicron'da ses kısıklığı olur mu? İşte en yaygın omicron varyantı belirtileri...

OMİCRON'DA SES KISIKLIĞI OLUR MU?

Yapılan araştırmalar omicron belirtilerinde soğuk algınlığı belirtilerinin benzerlik gösterdiğini ortaya çıkarıyor. Bu nedenle bir tür soğuk algınlığı belirtisi olan ses kısıklığı, boğazda kaşıntı, boğuk ve cızırtılı ses omicron'un belirtilerinden biri olabilir. En sağlıklı sonucu ise covid-19 testi ile elde etmek mümkündür.

OMİCRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar, belirti işaretlerinin burun akıntısı ve baş ağrısından vücut ağrılarına ve gece terlemelerine kadar her şey olabileceği konusunda uyarıyor.

Dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler boğazda kaşıntı, hapşırma, bel ağrısı ve yorgunluktur.