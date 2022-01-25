Omicron belirtileri nelerdir, kaç günde geçer? Omicron varyantı hakkında araştırmalar!

Omicron varyantı ile ilgili hala belirsizlikler devam ediyor. Ortaya çıkan araştırmalar omicron'un hızla yayılabildiğini gösterirken, uzmanlar aşılanmış ve aşılanmamış kişilerde ya da koronavirüs geçirmiş hastalarda nasıl etki ettiğine dair bazı sonuçlara ulaştılar. Peki, omicron belirtileri nelerdir, kaç günde geçer? İşte omicron varyantı ile ilgili araştırmalar...

Omicron belirtileri nelerdir?

Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.

Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

Öksürük

Yorgunluk veya yorgunluk

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.

Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. William Schaffner ise, " Aşı olduysanız, omicron'un daha hafif enfeksiyonlara neden olma eğiliminde olduğu açıktır " diyor.

Omicron belirtileri ne zaman ortaya çıkar?

Araştırmalara göre, enfekte olmuş bir kişinin semptom geliştirmesi için geçen süre, omicron için önceki varyantlara göre daha kısa olabilir. (Tam bir haftadan üç gün veya daha kısa bir süreye kadar)

Çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, omicron varyantı gibi oldukça bulaşıcı bir virüsün daha kısa bir kuluçka süresine sahip olması bilimsel olarak mantıklıdır. Ne de olsa amacı, mümkün olduğunca çabuk, mümkün olduğunca çok insana bulaştırmaktır.

Johns Hopkins Tıp Okulu'nda anestezi uzmanı ve yoğun bakım doktoru olan Dr. Anita Gupta, "Bu yüzden yayılma çok daha hızlı gerçekleşiyor" dedi. Yaş, altta yatan sağlık sorunları ve aşı durumu gibi bir dizi değişkene bağlı olarak kuluçka süresinin daha kısa veya daha uzun olabileceğini de sözlerine ekledi.

Omicron belirtileri kaç günde geçer?

NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Tıp Merkezi'nin acil hekimi Dr. Rahul Sharma, semptomların çoğu hasta için üç ila beş gün sürdüğünü söyledi.

"Bu hastaların çoğu, aşı olmadığında gördüğüm 10 ila 12 gün boyunca semptomlara sahip değil" dedi. Genel olarak, semptomların aşılılarda aşısızlara göre daha kısa ve daha hafif göründüğünü kaydetti.

Aşılı kişiler için, acil servis veya hastanede kalış süreleri de genellikle daha kısadır.