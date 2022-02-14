Omicron belirtileri nelerdir, kaç günde geçer? İşte, yeni omicron varyantı belirtileri!

Omicron varyantı ile enfekte olan kişiler, önceki varyantlara benzer semptomlar gösterebilir. Semptomların varlığı ve şiddeti, COVID-19 aşılama durumundan, diğer sağlık koşullarının varlığından, yaştan ve önceki enfeksiyon öyküsünden etkilenebilir. İşte omicron belirtileri, tedavisi ve merak edilenler...

Omicron Belirtileri Nelerdir?

Yeni varyantla ilgili en son olarak İngiltere'de yapılan araştırmada Omicron tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi. Omicron’un derideki etkileri ise en çok çocuklar ve gençlerde görülüyor.

Omicron, 32 tanesi spike (diken) bölgesinde olmak üzere 50’den fazla mutasyon taşıyor. Bu durum ise yeni semptomların oluşmasında büyük rol oynuyor. İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri; sürekli öksürük, yüksek ateş, koku ve tat kaybı, boğaz ağrısı, ishal ve ses kısıklığını Omicron’un belirtileri arasında sayarken, her geçen gün yeni semptomlar da listeye dâhil oluyor.

Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, bunların omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

Öksürük

Yorgunluk veya yorgunluk

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir görüldüğünü söylüyor.

Omicron belirtileri kaç günde geçer?

Uzmanlar, semptomların çoğu hasta için üç ila beş gün sürdüğünü söylüyor. Genel olarak, semptomların aşılılarda aşısızlara göre daha kısa ve daha hafif göründüğü belirtiliyor.