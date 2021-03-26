Omega-3'ün faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte Omega-3 içeren besinler

Yağlar, vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin gruplarından biri. Aynı zamanda vücuda en fazla enerji veren besinlerdendir. Yağların çeşidine göre vücuda etkileri de değişiklik gösterir. Omega-3 de sağlıklı yağ çeşitlerinden biri. Uzman Diyetisyen Hilal Konak, omega-3'ün faydalarını anlattı, omega-3 içeren besinlerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Omega-3'ün faydaları nelerdir?

Omega-3, vücut tarafından üretilmeyen ve bu nedenle dışarıdan alınması gereken yağ asitleridir. ALA, DHA ve EPA olmak üzere 3 türü vardır.

Yapılan çalışmalar yeterli omega-3 tüketiminin kalp hastalıkları için koruyucu olduğunu gösteriyor.

Omega-3 tüketimi, gebelik sürecinde bebeğin beyin gelişimini destekler. Ayrıca çocuk ve yetişkinlerde beyin ve göz sağlığı için faydalıdır.

Beyin ve göz sağlığı için DHA, kalp ve damar sağlığı için ise EPA formu ön plana çıkmaktadır. ALA’nın ise vücutta kullanılabilmesi için EPA’ya dönüştürülmesi gerekmektedir. Vücudumuzda ise bu dönüşüm düşük oranlarda gerçekleşmektedir. Yani bitkisel kaynaklı omega-3 vücut tarafından doğrudan ve yeterli miktarda kullanılamamaktadır.

Omega-3 içeren besinler

Soğuk sularda yaşayan balıklar, omega-3 için hayvansal kaynakların başında gelir. Uskumru, ton, sardalye ve hamsi omega-3 için iyi kaynaklardır.

Bitkisel omega-3 kaynakları ise ceviz, keten tohumu, deniz yosunu, semizotu ve diğer yeşil yapraklı sebzelerdir.

Balıklardaki omega-3'ten tam olarak fayda sağlamak için doğru pişirme yöntemi uygulanmalıdır.

Araştırmalara göre balık kızartıldığında içindeki omega-3’ün %70-85 oranında kaybolduğu ortaya çıkmıştır. En sağlıklı pişirme yöntemi ise buğulama ya da fırında pişirme yöntemidir.

Bu nedenle, omega-3’ten daha iyi yararlanabilmek için haftada en az 2 kez fırın ya da buğulama balık tercih edilmelidir.