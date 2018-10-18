Okumayı çocuklar için zevke dönüştürmenin 7 yolu

Çocuklarda okuma alışkanlığı, iletişim kurmayı ilk kez öğrendikleri zamandan itibaren oluşmaya başlayan farklı katmanlarla şekilleniyor. Çocuklarının birer kitap kurdu olmasını isteyen anne babalar, okumayı sıkıcı bir sorumluluk olarak gören minikler karşısında hayal kırıklığına uğruyor. Öğretmenlerin okumanın temel özelliklerini öğretmekle yükümlü olduğunu ancak kitap sevgisinin en çok anne babalar tarafından miniklere aşılanabileceğini belirten Çağla Acar, her çocuğun içinde gizli bir kitap kurdunun yattığını belirterek onları daha çok kitap okumaya teşvik edecek 7 adımı sıralıyor.

1. Okumayı bir aile etkinliğine çevirin: Çocuğunuzun kitapları sevmesini istiyorsanız öncelikle sizi kitap okurken gördüğüne emin olmalısınız. Evde birçok noktaya kitap ve dergiler yerleştirin ve çocukların sizi sık sık elinizde kitaplarla görmesini sağlayın.



2. Kitaplarla gerçek hayat arasında bağlantılar kurun: Edebiyatla gerçek hayat arasında bağlantılar kurmak, kitap okuma aktivitesini çocuklar için daha zengin bir deneyime dönüştürüyor. Bir sonraki tatilinizde gideceğiniz şehrin geçtiği bir öyküyü beraber okumak, çocuğunuzun ilgisini artıracaktır.

3. Okumayı asla bir ceza gibi göstermeyin: Kitap okumak için çocukları odalara yollamak gibi davranışlar, miniklerin okuma eylemini bir cezaymış gibi görmelerine yol açarak kitaplardan keyif alma ihtimallerini düşürebiliyor. Ayrıca, sesli kitap okurken çocuklarının okuma becerilerine dair çok fazla eleştiride bulunan ebeveynler de bıkkınlık duygusu yaratıyor. Kitap okumayı mutlaka yapılması gereken, zorlu bir ödev yerine bir keyif kaynağı olarak görmelerine yardımcı olun.

4. Çocuğunuzun da aslında bir hikâye anlatıcısı olduğunu unutmayın: Birbirinize kitap okuduğunuz zamanlar dışında, onun size aklından bir hikâye anlatacağı anlar da yaratın. Böyle bir aktivite ile hayal gücünün gelişmesine katkıda bulunabilir, çocuğunuzun hikâyesini dinledikten sonra siz de ona küçükken çok sevdiğiniz bir masalı anlatabilirsiniz.

5. Diğer sanatlardan yardım alın: Çocuklarınızın okudukları kitapta anlatılanları daha iyi kavramasını sağlamak için diğer sanatlara başvurmak, oldukça zevklidir. Öyküde bahsedilen bir tatlıyı beraber hazırlamak, bir kukla gösterisiyle karakterlere hayat vermek veya eğer varsa kitabın film uyarlamasını seyretmek miniklerin algısını genişleteceği gibi ailecek daha kaliteli zaman geçirmenizi sağlayacaktır.

6. Okumayı rahat bir deneyim haline getirin: Rahat sandalyeler veya yumuşak minderlerle evinizde sıcak bir köşe yaratarak kitap okumayı dinlendirici bir eylem haline getirin. Eğer biraz daha sıra dışı fikirlere ihtiyaç duyuyorsanız, bir okuma çadırı çocuklarınızın ilgisini çeken harika bir atmosfer yaratacaktır.

7. Ne istiyorlarsa onu okumalarına izin verin: Aynı yetişkinler gibi, çocuklar da belli yazarlara ve kitap türlerine zamanla daha çok bağlılık gösteriyor. Bu süreçte, yaşına uygun olduğu sürece, dilediklerini okumalarına müsaade edin. Aynı kitabı bir haftada birkaç kez okumak istemesi karşısında sıkılmamaya çalışın ve eğilimlerini beraber keşfedin.